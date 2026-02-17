Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον

Ήταν παρών στη δολοφονία του μέντορά του, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Erin Hooley)
Πέθανε ο Τζέσε Τζάκσον, ο συνεχιστής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.
  • Ήταν πρωτοπόρος στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
  • Γεννήθηκε το 1941 και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων τη δεκαετία του 1960.
  • Ίδρυσε οργανώσεις όπως το Operation PUSH και την Rainbow/PUSH Coalition για την προάσπιση των μειονοτήτων.
  • Υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 1984 και το 1988, άνοιξε το δρόμο για Αφροαμερικανούς ηγέτες.

Ο μαύρος πάστορας Τζέσε Τζάκσον, πρωτοπόρος στον αγώνα των ατομικών δικαιωμάτων και συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Η ακλόνητη δέσμευσή του για την δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον πέθανε «σήμερα Τρίτη περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ποιος ήταν ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Τζέσε Τζάκσον

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον ήταν ένας από τους πιο καθοριστικούς Αμερικανούς ακτιβιστές και εξέχουσα φιγούρα του αγώνα για δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Γεννήθηκε το 1941 στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, μεγάλωσε στον γεμάτο φυλετικές διακρίσεις Αμερικανικό Νότο. Στις δεκαετίες 1960-70 εντάχθηκε στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων με μέντορα τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τζούνιορ, συμμετέχοντας ενεργά στους αγώνες κατά του ρατσισμού και της διάκρισης. Μετά τη δολοφονία του Κινγκ, ο Τζάκσον συνέχισε την πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη και ίδρυσε σημαντικές οργανώσεις όπως το Operation PUSH και αργότερα την Rainbow/PUSH Coalition, που προάσπισαν την οικονομική ισότητα και τις μειονότητες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζάκσον ήταν παρών στη δολοφονία του μέντορά του, στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.

Στη δεκαετία του 1980 έγινε ευρύτερα γνωστός όταν έθεσε υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ το 1984 και το 1988, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικούς Αφροαμερικανούς ηγέτες στην εθνική πολιτική.

Η ζωή και η δράση του Τζάκσον σημάδεψαν τον αγώνα για πολιτικά δικαιώματα για πάνω από έξι δεκαετίες, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους στην Αμερική και στον κόσμο να συνεχίσουν τον αγώνα για ισότητα και αξιοπρέπεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
