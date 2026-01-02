Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι κι ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα

Ένας ηλικιωμένος πέθανε μέσα στο σπίτι του στη Λαμία κι ο αγαπημένος του σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα. Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός που αποδεικνύει ωστόσο για άλλη μία φορά την αγάπη των ζώων και την αφοσίωσή τους στους ιδιοκτήτες τους.

Στη Λαμία σήμερα το πρωί Παρασκευής (2/1/2026) ένας γείτονας που άκουγε για ώρα τον σκύλο να γαβγίζει ανησύχησε και άρχισε να καλεί στο τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, χωρίς όμως να παίρνει απάντηση.

Ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, όμως η πρόσβαση στο σπίτι ήταν δύσκολη, καθώς το τσοπανόσκυλο ήταν επιθετικό και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάσει. Τελικά, κλήθηκε εκπαιδευτής σκύλων που ακινητοποίησε το ζώο και έτσι οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα στο σπίτι.

Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Πιθανόν κατέληξε από παθολογικά αίτια, ωστόσο, φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Όπως είπε στο Star o εκπαιδευτής σκύλων που κατάφερε να ακινητοποιήσει το ζώο, ο σκύλος αντέδρασε κατ΄αυτόν τον τρόπο καθώς φυλούσε τον ηλικιωμένο και προστάτευε το σπίτι και την περιουσία του ιδιοκτήτη του.