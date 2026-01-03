Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων.

Χριστιανή μοναχή, που έζησε κι έδρασε στο Παρίσι κατά τον πέμπτο αιώνα και αναγορεύτηκε πολιούχος της γαλλικής πρωτεύουσας. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 3 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Γενεβιέβη και Γενοβέφα.

Αγία Γενεβιέβη

Η Γενεβιέβη (Ζενεβιέβ) γεννήθηκε στη Ναντέρ περίπου το 422 και ήταν κόρη χωρικών. Έγινε χριστιανή, όταν συνάντησε τον Άγιο Γερμανό της Οξέρ και στη συνέχεια έγινε μοναχή. Έζησε ζωή ασκητική, γεμάτη αρετή και ευσέβεια. Όταν οι Ούννοι πολιόρκησαν στο Παρίσι το 451, η Γενεβιέβη εμπόδισε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και φρόντισε για τον εφοδιασμό τους με τρόφιμα. Σ’ αυτήν αποδίδονται πολλά θαύματα. Πέθανε στο Παρίσι περίπου το 502.

Τα λείψανά της εναποτέθηκαν σε λίθινο τάφο στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Παρίσι, το σημερινό Όρος της Αγίας Γενεβιέβης, όπου βρίσκεται το Πάνθεο. Αργότερα, τοποθετήθηκαν σε λειψανοθήκη, την οποία περιέφεραν στις επίσημες λιτανείες. Η λειψανοθήκη αυτή καταστράφηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση το 1793. Τα λείψανα κάηκαν και η τέφρα τους ρίχτηκε στο Σηκουάνα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Γενοβέφα, Γενεβιέβη

