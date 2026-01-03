Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Ιανουαρίου
02.01.26 , 23:24 Ο ήρωας της Ελβετίας που έσωσε 10 ανθρώπους από το φλεγόμενο μπαρ
02.01.26 , 23:13 Λεπτοκαρυά: Δικάζεται η 34χρονη για τη δολοφονία του συντρόφου της
02.01.26 , 22:45 Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι κι ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα
02.01.26 , 22:22 Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες
02.01.26 , 21:46 Κλήρωση Eurojackpot 2/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 71.000.000 ευρώ
02.01.26 , 20:45 Ελβετία: «Η αδερφή μου δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε»
02.01.26 , 20:20 Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι
02.01.26 , 19:59 VW: Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo
02.01.26 , 19:09 Ξάνθη: Τραυματισμός 9χρονου από βεγγαλικό - Εξερράγη στο χέρι του
02.01.26 , 19:02 «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 18:41 Τραγωδία Ελβετία: Από βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά
02.01.26 , 17:48 VW Amarok: Η καλύτερη στιγμή για να το αγοράσετε
02.01.26 , 17:46 Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026
02.01.26 , 17:44 Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων.

Χριστιανή μοναχή, που έζησε κι έδρασε στο Παρίσι κατά τον πέμπτο αιώνα και αναγορεύτηκε πολιούχος της γαλλικής πρωτεύουσας. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 3 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Γενεβιέβη και Γενοβέφα.

Αγία Γενεβιέβη

Αγία Γενεβιέβη

Η Γενεβιέβη (Ζενεβιέβ) γεννήθηκε στη Ναντέρ περίπου το 422 και ήταν κόρη χωρικών. Έγινε χριστιανή, όταν συνάντησε τον Άγιο Γερμανό της Οξέρ και στη συνέχεια έγινε μοναχή. Έζησε ζωή ασκητική, γεμάτη αρετή και ευσέβεια. Όταν οι Ούννοι πολιόρκησαν στο Παρίσι το 451, η Γενεβιέβη εμπόδισε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και φρόντισε για τον εφοδιασμό τους με τρόφιμα. Σ’ αυτήν αποδίδονται πολλά θαύματα. Πέθανε στο Παρίσι περίπου το 502.

Τα λείψανά της εναποτέθηκαν σε λίθινο τάφο στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Παρίσι, το σημερινό Όρος της Αγίας Γενεβιέβης, όπου βρίσκεται το Πάνθεο. Αργότερα, τοποθετήθηκαν σε λειψανοθήκη, την οποία περιέφεραν στις επίσημες λιτανείες. Η λειψανοθήκη αυτή καταστράφηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση το 1793. Τα λείψανα κάηκαν και η τέφρα τους ρίχτηκε στο Σηκουάνα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γενοβέφα, Γενεβιέβη

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:18. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 37 λεπτά.

Σελήνη 3.6 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top