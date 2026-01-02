Ελβετία: «Η αδερφή μου δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε»

Θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά

Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (2/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που ήταν ανάμεσα στα νεαρά παιδιά που διασκέδαζαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά στην Ελβετία. 

Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε στην ανάρτησή του. 

Διαψεύδει ο αδερφός της 15χρονης Αλίκης ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της

Τραγωδία Ελβετία: Από βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά

Νωρίτερα, ένας φίλος της 15χρονης κοπέλας που αγνοείται μετά τη φωτιά στο μπαρ, έγραψε στο Instagram πως η σορός της ταυτοποιήθηκε. Όμως στη συνέχεια, έσβησε την ανάρτηση. 

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του φίλου της Αλίκης στο Instagram, η οποία τελικά «κατέβηκε».

Διαψεύδει ο αδερφός της 15χρονης Αλίκης ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 

H ανάρτηση του φίλου της Αλίκης που στη συνέχεια σβήστηκε

Η 15χρονη Αλίκη - που διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική - ζει μόνιμα στην Ελβετία και είχε πάει στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά με την οικογένειά της για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ μαζί με τις φίλες της τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Ήταν διακοπές που περίμεναν με ανυπομονησία, καθώς η νεαρή κοπελα αφιέρωνε ατελείωτες ώρες στο διάβασμα και στο σχολείο όπου είναι άριστη μαθήτρια.

Με την έλευση του 2026, χωρίστηκε με τον αδελφό της και επέλεξε να πάει με τις φίλες της στο συγκεκριμένο μπαρ για να διασκεδάσουν. Δεν γνώριζε όμως τι της επιφύλασσε η νέα χρονιά. 

«Η αδερφή μου έφτασε γυρω στη 01:00 στο μπαρ. Κατά τη 01:40 ήθελα να περάσω από εκεί για να χαιρετίσω και είδα ότι όλα καίγονταν. Η αστυνομία δεν με άφησε να περάσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα να τη βρω» ήταν τα πρώτα λογια του αδερφού της.

Ο πατέρας της Αλίκης που ζει μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας βιώνει την απόλυτη αγωνία. Ωστόσο, η ελπίδα να είναι η κόρη του ζωντανή παραμένει.

 

 

