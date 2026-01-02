Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026

Πώς θα κυλήσουν οι δύο πρώτες εβδομάδες του έτους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 19:02 «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 18:41 Τραγωδία Ελβετία: Από βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά
02.01.26 , 17:48 VW Amarok: Η καλύτερη στιγμή για να το αγοράσετε
02.01.26 , 17:46 Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026
02.01.26 , 17:44 Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»
02.01.26 , 17:29 Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!
02.01.26 , 16:23 Κωστής Χατζηδάκης: Ακατανόητη η εμμονή των αγροτών στην άρνηση διαλόγου
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
02.01.26 , 15:40 Ελβετία: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα - Συγκλονίζει ο αδερφός της
02.01.26 , 15:21 To ντουέτο Ross Daly και Κέλυ Θωμά για πρώτη φορά στο Theatre of the No
02.01.26 , 15:07 Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
02.01.26 , 14:49 Ιουλία Καλλιμάνη: Παρουσιάζει το νέο της dance hit «Εξαίρεση Εσύ»
02.01.26 , 14:18 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
02.01.26 , 14:16 Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
02.01.26 , 14:14 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχω πάει και σε δικηγόρο για διαζύγιο»
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Κολυδάς: Η Τάση Του Καιρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό μέχρι και τα μέσα του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει: «Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαικού Κέντρου (ECMWF).

Η εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε «βαρύ» χειμώνα, αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα».

Αναλυτικά:

Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κατά τα άλλα το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί και θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα νεφώσεις θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές, με βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Την Τρίτη των Θεοφανείων βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Παράλληλα, θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Πρώτη εβδομάδα: Ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές

καιρός

Κατά την εβδομάδα από 5 έως 12 Ιανουαρίου, η Ελλάδα τοποθετείται ξεκάθαρα στη ζώνη των θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές της εποχής, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο και την Κρήτη. Η επικράτηση νοτιοδυτικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοεί τη μεταφορά ηπιότερων αερίων μαζών, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης ψυχρής εισβολής.

Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι βροχές συνοδεύονται κυρίως με τη διέλευση διαταραχών δυτικού τύπου και έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα επαναλαμβανόμενων περασμάτων παρά ενός ενιαίου, έντονου επεισοδίου.

Δεύτερη εβδομάδα: Εξομάλυνση θερμοκρασίας και λιγότερος υετός

Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026

Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά ούτε και νέα θερμή έξαρση.

Παράλληλα, τα υετικά σήματα εξασθενούν. Οι κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα, προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αφήνοντας την Ελλάδα με πιο στεγνό καιρό, διακοπτόμενο μόνο από ασθενείς και σύντομες διαταραχές. Τα διαστήματα ξηρού καιρού φαίνεται να είναι περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το μακρινό ταξίδι της Πολικής Αέριας Μάζας που μας επηρέασε και διαγνωστικά εργαλεία-HYSPLIT

Σε άρθρο του με τίτλο «Το μακρινό ταξίδι της Πολικής Αέριας Μάζας που μας επηρέασε και διαγνωστικά εργαλεία-HYSPLIT», ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως η κατανόηση του καιρού που βιώνουμε σήμερα δεν εξαντλείται σε όσα συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά απαιτεί να «γυρίσουμε τον χρόνο πίσω» και να αναζητήσουμε τη διαδρομή των αερίων μαζών που έφτασαν έως εδώ.

Και συνεχίζει ο Θοδωρής Κολυδάς στο άρθρο του: «Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να συμβάλει το μοντέλο HYSPLIT, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους μετεωρολόγους να χαρτογραφούν τις λεγόμενες backward τροχιές, αποκαλύπτοντας από ποιες γεωγραφικές περιοχές, σε ποια ύψη και κάτω από ποιες ατμοσφαιρικές συνθήκες κινήθηκε ο αέρας που σήμερα επηρεάζει τη χώρα μας, προσφέροντας έτσι το απαραίτητο υπόβαθρο για να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι μεταβολές της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ποιότητας του αέρα και του υετού, και μετατρέποντας την πρόγνωση από μια απλή περιγραφή φαινομένων σε ουσιαστική ανάλυση της ατμοσφαιρικής «μνήμης» που τα γέννησε.

Τι είναι το HYSPLIT και πώς «διαβάζουμε» τα backward trajectories των αερίων μαζών στα 1.500 μέτρα

Το HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και αξιόπιστα εργαλεία παγκοσμίως για τη μελέτη της κίνησης των αερίων μαζών στην ατμόσφαιρα. Αναπτύχθηκε από την NOAA και χρησιμοποιείται τόσο επιχειρησιακά όσο και ερευνητικά για μια σειρά εφαρμογών: από τη μεταφορά ρύπων και σκόνης, μέχρι την ανάλυση καπνού από πυρκαγιές, ηφαιστειακής τέφρας ή –όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση– τη διερεύνηση της προέλευσης των αερίων μαζών που επηρεάζουν μια περιοχή. Η βασική φιλοσοφία του μοντέλου είναι λαγκρανζιανή: δεν εξετάζει απλώς τι συμβαίνει σε ένα σταθερό σημείο του χώρου, αλλά «ακολουθεί» νοητά ένα σωματίδιο αέρα καθώς αυτό μετακινείται, χρησιμοποιώντας πεδία ανέμου και κατακόρυφης κίνησης από αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα (συχνά το GFS).

Το HYSPLIT μπορεί να υπολογίσει Forward trajectories, δηλαδή πού θα κινηθεί μια αέρια μάζα από ένα σημείο εκκίνησης προς το μέλλον , καθώς και Backward trajectories, δηλαδή από πού προήλθε μια αέρια μάζα που καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και χρόνο. Στη μετεωρολογία και την περιβαλλοντική ανάλυση, τα backward trajectories είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, γιατί απαντούν στο κρίσιμο ερώτημα: «Τι είδους αέρα “κουβαλά” σήμερα η ατμόσφαιρα πάνω από μια περιοχή και ποια ήταν η διαδρομή του τις προηγούμενες ημέρες;»

Πώς προκύπτει το backward σχήμα στα 1.500 m

Τι είναι το HYSPLIT

Στο παράδειγμα που εξετάζουμε, το HYSPLIT υπολογίζει backward trajectory 120 ωρών, με κατάληξη στις 13:00 UTC της 2ας Ιανουαρίου 2026, για σημείο πάνω από την Ελλάδα (38.02°N, 23.73°E) και σε ύψος 1.500 μέτρων πάνω από το έδαφος (AGL) . Θέλουμε να δούμε , από που έχουν προέλευση οι  αέριες μάζες που επηρεάζουν σήμερα τη χώρα μας. Που βρισκόταν πριν από περίπου πέντε ημέρες ;

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε έχει ως εξής:

1. Ορίζεται το σημείο και το ύψος άφιξης

Το μοντέλο «ξεκινά» από το ύψος των 1.500 m, το οποίο αντιστοιχεί συνήθως στο κατώτερο–μέσο τμήμα της τροπόσφαιρας, πάνω από το οριακό στρώμα, όπου η ροή είναι πιο αντιπροσωπευτική της γενικής κυκλοφορίας και λιγότερο επηρεασμένη από τοπικές επιδράσεις.

2. Χρησιμοποιούνται προγνωστικά πεδία (GFS)

Οι άνεμοι και η κατακόρυφη κίνηση προέρχονται από το παγκόσμιο μοντέλο GFS, σε διαδοχικά χρονικά βήματα.

3.Αντιστροφή του χρόνου

Αντί να «προχωρά» μπροστά, το μοντέλο κινείται ανάποδα στον χρόνο, υπολογίζοντας πού βρισκόταν η αέρια μάζα κάθε 1–3 ώρες τις προηγούμενες 5 ημέρες.

4.Κατακόρυφη κίνηση με βάση το μοντέλο

Στη συγκεκριμένη εκτέλεση, η κατακόρυφη μεταβολή του ύψους υπολογίζεται με τη μοντελοποιημένη κατακόρυφη ταχύτητα, κάτι που επιτρέπει στο σωματίδιο να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει, αντί να παραμένει σε σταθερό ύψος.

Τι μας δείχνει πρακτικά η τροχιά

Το χαρτογραφικό και κατακόρυφο διάγραμμα αποκαλύπτει ότι η αέρια μάζα που φτάνει στην Ελλάδα στα 1.500 m έχει μακρά διαδρομή από τη βορειοδυτική Ευρώπη, περνώντας από περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού και της Κεντρικής Ευρώπης. Παρουσιάζει σταδιακές μεταβολές στο ύψος, με ανύψωση έως και πάνω από τα 2.500–3.000 m και στη συνέχεια κάθοδο προς τα χαμηλότερα στρώματα πριν την άφιξη. Δεν πρόκειται για τοπικά «παραγόμενο» αέρα, αλλά για μεταφερόμενη αέρια μάζα μεγάλης κλίμακας, στοιχείο που εξηγεί καλύτερα τη θερμοκρασιακή και υετική συμπεριφορά που καταγράφεται στην επιφάνεια.

Θα ήταν υπεραπλούστευση (και φυσικά λάθος) να ειπωθεί «Ο ίδιος αέρας που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα ήταν πριν 5 μέρες ακριβώς πάνω από τη Γροιλανδία» Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι δεν μιλάμε για το ίδιο μόριο αέρα, αλλά για μια αέρια μάζα  η οποία κατά τη διαδρομή της αναμειγνύεται με άλλες μάζες, αλλάζει θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, ανεβαίνει και κατεβαίνει κατακόρυφα.  Η σωστή φράση είναι : "Οι αέριες μάζες που επηρεάζουν σήμερα τη χώρα μας έχουν μακρινή βορειοατλαντική προέλευση, καθώς πριν από περίπου πέντε ημέρες κινούνταν στην περιοχή νότια της Γροιλανδίας."

Γιατί έχει σημασία αυτό για τον καιρό στην Ελλάδα

Η ανάλυση των backward trajectories σε ύψος 1.500 μέτρων επιτρέπει να δούμε τον καιρό όχι ως ένα στιγμιαίο αποτέλεσμα τοπικών συνθηκών, αλλά ως το τελικό στάδιο μιας μακράς ατμοσφαιρικής διαδρομής που ξεκινά εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μέσα από αυτή την οπτική, γίνεται σαφές αν οι ήπιες ή ψυχρότερες θερμοκρασίες οφείλονται στη μεταφορά αερίων μαζών από τον Ατλαντικό ή τη βόρεια Ευρώπη και όχι σε τοπικούς μηχανισμούς ακτινοβολιακής ψύξης, αν η υγρασία και οι βροχοπτώσεις συνδέονται με θαλάσσιες ή ηπειρωτικές πηγές, αλλά και πώς η Ελλάδα εντάσσεται κάθε φορά στο ευρύτερο πλέγμα της συνοπτικής κυκλοφορίας της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το HYSPLIT δεν λειτουργεί ως εργαλείο πρόγνωσης με τη στενή έννοια του όρου· λειτουργεί ως εργαλείο ερμηνείας, αποκαλύπτοντας την «ιστορία» του αέρα που φτάνει πάνω από τη χώρα μας και γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους προγνωστικούς χάρτες και την πραγματική εξέλιξη των φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η μετεωρολογική ανάλυση αποκτά βάθος, συνοχή και αιτιολογική συνέχεια, στοιχεία απαραίτητα για μια πιο ουσιαστική και αξιόπιστη κατανόηση του καιρού».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top