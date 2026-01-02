Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό μέχρι και τα μέσα του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει: «Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαικού Κέντρου (ECMWF).

Η εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε «βαρύ» χειμώνα, αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα».

Αναλυτικά:

Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κατά τα άλλα το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί και θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα νεφώσεις θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές, με βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Την Τρίτη των Θεοφανείων βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Παράλληλα, θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

🎯ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ

✅Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαικού… pic.twitter.com/WSx0ck9igb — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 2, 2026

Πρώτη εβδομάδα: Ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές

Κατά την εβδομάδα από 5 έως 12 Ιανουαρίου, η Ελλάδα τοποθετείται ξεκάθαρα στη ζώνη των θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές της εποχής, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο και την Κρήτη. Η επικράτηση νοτιοδυτικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοεί τη μεταφορά ηπιότερων αερίων μαζών, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης ψυχρής εισβολής.

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι βροχές συνοδεύονται κυρίως με τη διέλευση διαταραχών δυτικού τύπου και έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα επαναλαμβανόμενων περασμάτων παρά ενός ενιαίου, έντονου επεισοδίου.

Δεύτερη εβδομάδα: Εξομάλυνση θερμοκρασίας και λιγότερος υετός

Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά ούτε και νέα θερμή έξαρση.

Παράλληλα, τα υετικά σήματα εξασθενούν. Οι κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα, προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αφήνοντας την Ελλάδα με πιο στεγνό καιρό, διακοπτόμενο μόνο από ασθενείς και σύντομες διαταραχές. Τα διαστήματα ξηρού καιρού φαίνεται να είναι περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το μακρινό ταξίδι της Πολικής Αέριας Μάζας που μας επηρέασε και διαγνωστικά εργαλεία-HYSPLIT

Σε άρθρο του με τίτλο «Το μακρινό ταξίδι της Πολικής Αέριας Μάζας που μας επηρέασε και διαγνωστικά εργαλεία-HYSPLIT», ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως η κατανόηση του καιρού που βιώνουμε σήμερα δεν εξαντλείται σε όσα συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά απαιτεί να «γυρίσουμε τον χρόνο πίσω» και να αναζητήσουμε τη διαδρομή των αερίων μαζών που έφτασαν έως εδώ.

Και συνεχίζει ο Θοδωρής Κολυδάς στο άρθρο του: «Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να συμβάλει το μοντέλο HYSPLIT, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους μετεωρολόγους να χαρτογραφούν τις λεγόμενες backward τροχιές, αποκαλύπτοντας από ποιες γεωγραφικές περιοχές, σε ποια ύψη και κάτω από ποιες ατμοσφαιρικές συνθήκες κινήθηκε ο αέρας που σήμερα επηρεάζει τη χώρα μας, προσφέροντας έτσι το απαραίτητο υπόβαθρο για να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι μεταβολές της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ποιότητας του αέρα και του υετού, και μετατρέποντας την πρόγνωση από μια απλή περιγραφή φαινομένων σε ουσιαστική ανάλυση της ατμοσφαιρικής «μνήμης» που τα γέννησε.

Τι είναι το HYSPLIT και πώς «διαβάζουμε» τα backward trajectories των αερίων μαζών στα 1.500 μέτρα

Το HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και αξιόπιστα εργαλεία παγκοσμίως για τη μελέτη της κίνησης των αερίων μαζών στην ατμόσφαιρα. Αναπτύχθηκε από την NOAA και χρησιμοποιείται τόσο επιχειρησιακά όσο και ερευνητικά για μια σειρά εφαρμογών: από τη μεταφορά ρύπων και σκόνης, μέχρι την ανάλυση καπνού από πυρκαγιές, ηφαιστειακής τέφρας ή –όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση– τη διερεύνηση της προέλευσης των αερίων μαζών που επηρεάζουν μια περιοχή. Η βασική φιλοσοφία του μοντέλου είναι λαγκρανζιανή: δεν εξετάζει απλώς τι συμβαίνει σε ένα σταθερό σημείο του χώρου, αλλά «ακολουθεί» νοητά ένα σωματίδιο αέρα καθώς αυτό μετακινείται, χρησιμοποιώντας πεδία ανέμου και κατακόρυφης κίνησης από αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα (συχνά το GFS).

Το HYSPLIT μπορεί να υπολογίσει Forward trajectories, δηλαδή πού θα κινηθεί μια αέρια μάζα από ένα σημείο εκκίνησης προς το μέλλον , καθώς και Backward trajectories, δηλαδή από πού προήλθε μια αέρια μάζα που καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και χρόνο. Στη μετεωρολογία και την περιβαλλοντική ανάλυση, τα backward trajectories είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, γιατί απαντούν στο κρίσιμο ερώτημα: «Τι είδους αέρα “κουβαλά” σήμερα η ατμόσφαιρα πάνω από μια περιοχή και ποια ήταν η διαδρομή του τις προηγούμενες ημέρες;»

Πώς προκύπτει το backward σχήμα στα 1.500 m

Στο παράδειγμα που εξετάζουμε, το HYSPLIT υπολογίζει backward trajectory 120 ωρών, με κατάληξη στις 13:00 UTC της 2ας Ιανουαρίου 2026, για σημείο πάνω από την Ελλάδα (38.02°N, 23.73°E) και σε ύψος 1.500 μέτρων πάνω από το έδαφος (AGL) . Θέλουμε να δούμε , από που έχουν προέλευση οι αέριες μάζες που επηρεάζουν σήμερα τη χώρα μας. Που βρισκόταν πριν από περίπου πέντε ημέρες ;

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε έχει ως εξής:

1. Ορίζεται το σημείο και το ύψος άφιξης

Το μοντέλο «ξεκινά» από το ύψος των 1.500 m, το οποίο αντιστοιχεί συνήθως στο κατώτερο–μέσο τμήμα της τροπόσφαιρας, πάνω από το οριακό στρώμα, όπου η ροή είναι πιο αντιπροσωπευτική της γενικής κυκλοφορίας και λιγότερο επηρεασμένη από τοπικές επιδράσεις.

2. Χρησιμοποιούνται προγνωστικά πεδία (GFS)

Οι άνεμοι και η κατακόρυφη κίνηση προέρχονται από το παγκόσμιο μοντέλο GFS, σε διαδοχικά χρονικά βήματα.

3.Αντιστροφή του χρόνου

Αντί να «προχωρά» μπροστά, το μοντέλο κινείται ανάποδα στον χρόνο, υπολογίζοντας πού βρισκόταν η αέρια μάζα κάθε 1–3 ώρες τις προηγούμενες 5 ημέρες.

4.Κατακόρυφη κίνηση με βάση το μοντέλο

Στη συγκεκριμένη εκτέλεση, η κατακόρυφη μεταβολή του ύψους υπολογίζεται με τη μοντελοποιημένη κατακόρυφη ταχύτητα, κάτι που επιτρέπει στο σωματίδιο να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει, αντί να παραμένει σε σταθερό ύψος.

Τι μας δείχνει πρακτικά η τροχιά

Το χαρτογραφικό και κατακόρυφο διάγραμμα αποκαλύπτει ότι η αέρια μάζα που φτάνει στην Ελλάδα στα 1.500 m έχει μακρά διαδρομή από τη βορειοδυτική Ευρώπη, περνώντας από περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού και της Κεντρικής Ευρώπης. Παρουσιάζει σταδιακές μεταβολές στο ύψος, με ανύψωση έως και πάνω από τα 2.500–3.000 m και στη συνέχεια κάθοδο προς τα χαμηλότερα στρώματα πριν την άφιξη. Δεν πρόκειται για τοπικά «παραγόμενο» αέρα, αλλά για μεταφερόμενη αέρια μάζα μεγάλης κλίμακας, στοιχείο που εξηγεί καλύτερα τη θερμοκρασιακή και υετική συμπεριφορά που καταγράφεται στην επιφάνεια.

Θα ήταν υπεραπλούστευση (και φυσικά λάθος) να ειπωθεί «Ο ίδιος αέρας που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα ήταν πριν 5 μέρες ακριβώς πάνω από τη Γροιλανδία» Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι δεν μιλάμε για το ίδιο μόριο αέρα, αλλά για μια αέρια μάζα η οποία κατά τη διαδρομή της αναμειγνύεται με άλλες μάζες, αλλάζει θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, ανεβαίνει και κατεβαίνει κατακόρυφα. Η σωστή φράση είναι : "Οι αέριες μάζες που επηρεάζουν σήμερα τη χώρα μας έχουν μακρινή βορειοατλαντική προέλευση, καθώς πριν από περίπου πέντε ημέρες κινούνταν στην περιοχή νότια της Γροιλανδίας."

Γιατί έχει σημασία αυτό για τον καιρό στην Ελλάδα

Η ανάλυση των backward trajectories σε ύψος 1.500 μέτρων επιτρέπει να δούμε τον καιρό όχι ως ένα στιγμιαίο αποτέλεσμα τοπικών συνθηκών, αλλά ως το τελικό στάδιο μιας μακράς ατμοσφαιρικής διαδρομής που ξεκινά εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μέσα από αυτή την οπτική, γίνεται σαφές αν οι ήπιες ή ψυχρότερες θερμοκρασίες οφείλονται στη μεταφορά αερίων μαζών από τον Ατλαντικό ή τη βόρεια Ευρώπη και όχι σε τοπικούς μηχανισμούς ακτινοβολιακής ψύξης, αν η υγρασία και οι βροχοπτώσεις συνδέονται με θαλάσσιες ή ηπειρωτικές πηγές, αλλά και πώς η Ελλάδα εντάσσεται κάθε φορά στο ευρύτερο πλέγμα της συνοπτικής κυκλοφορίας της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το HYSPLIT δεν λειτουργεί ως εργαλείο πρόγνωσης με τη στενή έννοια του όρου· λειτουργεί ως εργαλείο ερμηνείας, αποκαλύπτοντας την «ιστορία» του αέρα που φτάνει πάνω από τη χώρα μας και γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους προγνωστικούς χάρτες και την πραγματική εξέλιξη των φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η μετεωρολογική ανάλυση αποκτά βάθος, συνοχή και αιτιολογική συνέχεια, στοιχεία απαραίτητα για μια πιο ουσιαστική και αξιόπιστη κατανόηση του καιρού».