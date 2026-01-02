Η Τζένη Μπαλατσινού έκανε τον απολογισμό της για το 2025 και τη νέα χρονιά μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram. Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο ανήρτησε φωτογραφίες από το προσωπικό της άλμπουμ μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, την δηλαδή, την οικογένειά της, τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια και τα τέσσερα παιδιά της, την Αμαλία, την Αλεξάνδρα, τον Μάξιμο και τον βενιαμίν της Παναγιώτη - Αντώνιο.

Ακόμα, η σύζυγος του υπουργού μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες με τους γονείς της, Σόνια και Βασίλη και σπάνιες οικογενειακές στιγμές του προηγούμενου έτους. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η εικόνα του γιου της Μάξιμου που βρίσκεται το καλοκαίρι, στην κουζίνα του σπιτιού της στην Πάτμο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού αλλά και αυτή την εορταστική περίοδο, τώρα, ο Μάξιμος βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις σπουδές του στην Αμερική.

Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού

Πέτρος και Μάξιμος έκαναν ρεβεγιόν ντυμένοι στην «τρίχα»

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, ο 18χρονος πια Μάξιμος Κωστόπουλος, το γιόρτασε με τον πατέρα του, Πέτρο Κωστόπουλο στην Αθήνα. Μπαμπάς και γιος πόζαραν φορώντας κοστούμια, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα τελευταία χρόνια, τηρώντας έτσι μία οικογενειακή παράδοση. «Ας είναι όσο το δυνατόν καλύτερο», έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος στη λεζάντα της φωτογραφίας του για το νέο έτος που μόλις ξεκίνησε.



