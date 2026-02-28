Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας Κυράννας Νεομάρτυρος και Θαυματουργού.

Η Κύρα κατάγονταν από τη Βέρροια (σημερινό Χαλέπι) της Συρίας κι έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα. Μαζί με τη συνασκήτριά της Μαράνα, με την οποία συνεορτάζεται, έκτισαν έξω από την πόλη περιτοίχισμα από πέτρες και επιδόθηκαν εκεί στον πνευματικό αγώνα.

Η Οσία Κύρα

Τη θύρα του περιβόλου τους την έκλεισαν με πηλό, για να μην εισέρχεται κανένας σ’ αυτόν και άφησαν μόνο μία μικρή θυρίδα, για να επικοινωνούν με τους έξω και να λαμβάνουν την τροφή τους. Ασκήθηκαν στη σιωπή κι έφεραν στα χέρια, τα πόδια, τον τράχηλο και τη μέση σίδερα, για να νεκρώσουν το σώμα και να νικήσουν τους πειρασμούς.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό*

Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:58 και θα δύσει στις 18:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 11.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

Η Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων καθιερώθηκε το 2008 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων Παθήσεων (EURORDIS) και τιμάται έκτοτε την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης και την άσκηση πίεσης, προκειμένου το σύστημα υγείας και πρόνοιας να προσαρμόζεται στους πάσχοντες από σπάνιο νόσημα, την πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων τους.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι περίπου 8.000 καταγεγραμμένες ως σπάνιοι νόσοι πλήττουν με βάση εμπειρικές μελέτες το 10% του πληθυσμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος και ορισμένοι τύποι καρκίνου, που εφόσον δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και συστηματοποιημένα καθιστούν τους ασθενείς ανήμπορους να αυτοεξυπηρετηθούν ακόμη και στα βασικά, ενώ η εξέλιξή τους αποβαίνει αρκετές φορές μοιραία, μέσα σε κατάσταση αφόρητου πόνου για τους πάσχοντες.

Το 75% των ασθενών που προσβάλλονται από σπάνιες νόσους είναι παιδιά και έφηβοι, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων τα πρώτα συμπτώματα, συνήθως κοινά με άλλες ασθένειες, οδηγούν σε εσφαλμένες πρώτες διαγνώσεις και δεν ταυτοποιούνται έγκαιρα με τη σπάνια νόσο. Αποτέλεσμα, να καθυστερεί η φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου και να ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι πάσχοντες.

Στην Ελλάδα, με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία, τα άτομα που πάσχουν από κάποια σπάνια νόσο υπολογίζονται σε 1.000.000. Όπως καταγράφει η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ), η έρευνα, η επιστημονική γνώση, η θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά και η κοινωνική και ασφαλιστική κάλυψη είναι ελλιπείς και καθιστούν πραγματικό Γολγοθά τη «ζωή με σπάνιο νόσημα», τόσο για τους ασθενείς, όσο και τις οικογένειές τους και τον οικονομικό τους προϋπολογισμό.

Μερικές από τις σπάνιες παθήσεις, όπως τυποποιούνται από την EURORDIS:

Εναλλασσόμενη Ημιπληγία

Ανιριδία

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Αταξία τηλεαγγειεκτασία

Έλλειψη χοριοειδούς χιτώνος του οφθαλμού

Υποφυσιογενής Βασιοφιλισμός

Κυστική ίνωση

Πομφολυγώδης επιδερμολυσία

Δυστονία

Αιμορροφιλία

Νόσος Πάρκινσον

Έλλειψη αυξητικής ορμόνης

Λύκος και άλλες κολλαγονώσεις

Μελιταίος Πυρετός

Μεσογειακός Πυρετός

Εγκεφαλίτιδα

Αραχνοδακτυλία (Σύνδρομο Μαρφάν)

Μεσογειακή Αναιμία

Στρεψαυχενία

Πορφυρία

Σκλήρυνση κατά πλάκας

Μυϊκές δυστροφίες

Σκληροδερμία