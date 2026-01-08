Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

«Θα πάρει σύντομα εξιτήριο» λέει φίλη της

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη/ To Πρωινό
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη εδώ και μέρες, καθώς ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα με την υγεία της.\

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη

Η 92χρονη Ελληνίδα ηθοποιός διαπίστωσε την Κυριακή (04-01-2026) πως είχε χαμηλό οξυγόνο και ζήτησε από οικεία πρόσωπα να μεριμνήσουν ώστε να επισκεφθεί γιατρό. Οι εξετάσεις που έκανε, έδειξαν σύμφωνα με πληροφορίες, πως το πρόβλημα δεν είναι ανησυχητικό. 

ζωζω σαπουντζακη

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι η «βασίλισσα της νύχτας»! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Φίλη της ηθοποιού μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και όπως ξεκαθάρισε μέσα στις επόμενες ημέρες, η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι με τον σύντροφό της. Όπως δήλωσε, είναι καλά στην υγεία της, διαψεύδοντας έτσι, διάφορα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είδα ότι έπεσε το οξυγόνο της στο 82 και μίλησα με τον γιατρό της. Μου είπε ότι προληπτικά, έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο. Την κράτησαν για εξετάσεις και σωστά έκαναν οι γιατροί» ανέφερε η φίλη της ηθοποιού και συνέχισε: «Είναι πολύ καλά και πιστεύω ότι Παρασκευή – Σάββατο, θα επιστρέψει στο σπίτι της».

Πριν από λίγους μήνες η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε ταλαιπωρηθεί μετά από ατύχημα, για το οποίο είχε μιλήσει η ίδια. «Πέρασε και όταν περνάει κάτι, ξεχνιέται» είχε πει μεταξύ άλλων.

