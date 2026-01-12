Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»

Η απάντηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 12:47 Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
12.01.26 , 12:46 Γιατί ο Nτόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία;
12.01.26 , 12:42 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι αναποδιές και ο «κακός οιωνός»
12.01.26 , 12:21 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η on camera αντίδρασή της στις φήμες χωρισμού
12.01.26 , 11:50 Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
12.01.26 , 11:41 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με πολλές όψεις κι αλλαγή ζωδίου για την Αφροδίτη
12.01.26 , 11:23 Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
12.01.26 , 11:21 Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με όσους έλεγαν ότι απεβίωσε
12.01.26 , 11:16 Πέντε καθημερινές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο
12.01.26 , 11:15 Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
12.01.26 , 10:57 Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» επιστρέφει
12.01.26 , 10:50 Αινιγματική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την τηλεοπτική της επιστροφή
12.01.26 , 10:39 Νίκος Μάνεσης: Το σχόλιο για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
12.01.26 , 10:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
12.01.26 , 10:09 Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - Η έκκληση της οικογένειάς της
Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Πού θα χιονίσει – Η πρόβλεψη για Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησαν η Ιωάννα Μαλέσκου κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με λίγα λεπτά διαφορά και το ερώτημα να παραμένει ένα: Ποια είναι τελικά η σχέση τους;

Μαλέσκου: «Με ενόχλησαν οι φήμες που μας ήθελαν ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα»

Για τη σχέση με τον συμπαρουσιαστή της στο OPEN αλλά και τις δηλώσεις αυτού για το αν τον κάλεσε φέτος στην γιορτή της ή όχι η ίδια απάντησε: «Δεν άλλαξε κάτι, κατά καιρούς διαβάζουμε πολλά, εγώ έχω συνηθίσει άλλωστε αλλά θα απογοητεύσω πολύ κόσμο, δεν υπάρχει κάτι. Ξέρετε είναι κάποιος στιγμές που ενώ γενικά δεν απαντάω λέω κάπου λίγο παιδιά να υπάρξει ένας σεβασμός, ένα όριο. Αν όντως ενδιαφέρει κόσμο γιατί είδα ότι συζητήθηκε έντονα, δεν έκανα κάλεσμα για την γιορτή μου φέτος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ αν θα βγω με φίλους, με έναν με δύο. Αν φτάνουμε σε σημείο να ψάχνουμε τα stories να πρέπει να βρούμε κάτι κακό ότι υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα κι εγώ δόξα τον Θεό στη ζωή μου δεν έχω προβλήματα και ούτε και θέλω να αποκτήσω.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»

Δεν το συζητήσαμε (με τον Λάμπρο) ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε κατά την διάρκεια. Εγώ δε συζητάω πράγματα τα οποία μου φαίνονται αστεία. Την είδα την απάντηση του Λάμπρου σε μια μεθοδευμένη ερώτηση όμως. Φαντάζομαι το κατάλαβε μετά. Είμαστε τόσο οκ, τόσο κουλ».

Από την άλλη ο Λάμπρος απάντησε για τις σχέσεις τους: «Δεν ενοχλούμαι από τίποτα γιατί είναι όλα καλά. Δε θα σχολιάσω τίποτα άλλο η ουσία είναι το όλα καλά. Δεν ενοχλήθηκα με τις δηλώσεις της Ιωάννας (σ.σ. ότι θέλει να κάνει μόνη της εκπομπή) όλα είναι θεμιτά και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του». 

Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της

Όσον αφορά στη σχέση της με τον Λάμπρο και την αγκαλιά που την πήρε στον αέρα της εκπομπής αλλά και στα όσα γράφονται απάντησε: «Δε θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε στον κόσμο κάτι επί τούτου για να δείξουμε πως είμαστε καλά. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να λέει και να γράφει ότι θέλει, ότι του αρέσει κι ότι τον εξυπηρετεί. Θεωρώ ότι όταν ένα περιεχόμενο, από όποιον κι αν γράφεται τελικώς αυτό, έχει μέσα σοβαρές ανακρίβειες, αναλήθειες παύει να είναι κάτι που με κάνει να το σχολιάσω».

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην οποία είπε ότι αγαπά να παρουσιάζει μόνη της μία εκπομπή δήλωσε: «Γενικώς δεν ξέρω τι μας ξημερώνει και τι μας έρχεται. Ως επαγγελματίας έχω μάθει να αξιολογώ αυτά τα οποία προκύπτουν ως project ή ως σκέψεις στην εκάστοτε δεδομένη στιγμή και να επιλέγω. Άρα δεν είμαι αρνητική, αγαπώ όμως πάρα πολύ στο οποίο είμαι εγώ», ενώ στο αν την «μάλωσαν» μετά από το OPEN γι’ αυτές τις δηλώσεις απάντησε: «Είδα ένα ωραίο άρθρο με τίτλο “τράβηξε το αυτί”! Στην ζωή μου δεν έχει τραβήξει κανένας το αυτί. Επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί κάποιοι τραβάνε ζόρι, όχι αυτιά».

Τέλος, όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν πειράχτηκε από το πως σχολίασε η Άρια Καλύβα την αγκαλιά που έκανε στον Stef, τον τραγουδιστή που είναι στα δικαστήρια με τον Γιώργο Μαζωνάκη εκείνη είπε: «Δε θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Ανήκει στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι το δημιουργούν και το καλλιεργούν αλλά εγώ δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Και δεν με εκφράζει και δεν υπάρχει λόγος να το κάνω» .

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top