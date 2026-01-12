Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»

Δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησαν η Ιωάννα Μαλέσκου κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με λίγα λεπτά διαφορά και το ερώτημα να παραμένει ένα: Ποια είναι τελικά η σχέση τους;

Για τη σχέση με τον συμπαρουσιαστή της στο OPEN αλλά και τις δηλώσεις αυτού για το αν τον κάλεσε φέτος στην γιορτή της ή όχι η ίδια απάντησε: «Δεν άλλαξε κάτι, κατά καιρούς διαβάζουμε πολλά, εγώ έχω συνηθίσει άλλωστε αλλά θα απογοητεύσω πολύ κόσμο, δεν υπάρχει κάτι. Ξέρετε είναι κάποιος στιγμές που ενώ γενικά δεν απαντάω λέω κάπου λίγο παιδιά να υπάρξει ένας σεβασμός, ένα όριο. Αν όντως ενδιαφέρει κόσμο γιατί είδα ότι συζητήθηκε έντονα, δεν έκανα κάλεσμα για την γιορτή μου φέτος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ αν θα βγω με φίλους, με έναν με δύο. Αν φτάνουμε σε σημείο να ψάχνουμε τα stories να πρέπει να βρούμε κάτι κακό ότι υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα κι εγώ δόξα τον Θεό στη ζωή μου δεν έχω προβλήματα και ούτε και θέλω να αποκτήσω.

Δεν το συζητήσαμε (με τον Λάμπρο) ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε κατά την διάρκεια. Εγώ δε συζητάω πράγματα τα οποία μου φαίνονται αστεία. Την είδα την απάντηση του Λάμπρου σε μια μεθοδευμένη ερώτηση όμως. Φαντάζομαι το κατάλαβε μετά. Είμαστε τόσο οκ, τόσο κουλ».

Από την άλλη ο Λάμπρος απάντησε για τις σχέσεις τους: «Δεν ενοχλούμαι από τίποτα γιατί είναι όλα καλά. Δε θα σχολιάσω τίποτα άλλο η ουσία είναι το όλα καλά. Δεν ενοχλήθηκα με τις δηλώσεις της Ιωάννας (σ.σ. ότι θέλει να κάνει μόνη της εκπομπή) όλα είναι θεμιτά και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να θέλει το καλύτερο για τον εαυτό του».

Όσον αφορά στη σχέση της με τον Λάμπρο και την αγκαλιά που την πήρε στον αέρα της εκπομπής αλλά και στα όσα γράφονται απάντησε: «Δε θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε στον κόσμο κάτι επί τούτου για να δείξουμε πως είμαστε καλά. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να λέει και να γράφει ότι θέλει, ότι του αρέσει κι ότι τον εξυπηρετεί. Θεωρώ ότι όταν ένα περιεχόμενο, από όποιον κι αν γράφεται τελικώς αυτό, έχει μέσα σοβαρές ανακρίβειες, αναλήθειες παύει να είναι κάτι που με κάνει να το σχολιάσω».

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην οποία είπε ότι αγαπά να παρουσιάζει μόνη της μία εκπομπή δήλωσε: «Γενικώς δεν ξέρω τι μας ξημερώνει και τι μας έρχεται. Ως επαγγελματίας έχω μάθει να αξιολογώ αυτά τα οποία προκύπτουν ως project ή ως σκέψεις στην εκάστοτε δεδομένη στιγμή και να επιλέγω. Άρα δεν είμαι αρνητική, αγαπώ όμως πάρα πολύ στο οποίο είμαι εγώ», ενώ στο αν την «μάλωσαν» μετά από το OPEN γι’ αυτές τις δηλώσεις απάντησε: «Είδα ένα ωραίο άρθρο με τίτλο “τράβηξε το αυτί”! Στην ζωή μου δεν έχει τραβήξει κανένας το αυτί. Επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί κάποιοι τραβάνε ζόρι, όχι αυτιά».

Τέλος, όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν πειράχτηκε από το πως σχολίασε η Άρια Καλύβα την αγκαλιά που έκανε στον Stef, τον τραγουδιστή που είναι στα δικαστήρια με τον Γιώργο Μαζωνάκη εκείνη είπε: «Δε θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Ανήκει στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι το δημιουργούν και το καλλιεργούν αλλά εγώ δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Και δεν με εκφράζει και δεν υπάρχει λόγος να το κάνω» .

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star