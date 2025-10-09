Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια

Ανατρίχιασαν με το αποτρόπαιο θέαμα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο

09.10.25 , 17:50 Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα τραγικό θέαμα δίχως προηγούμενο ήρθαν αντιμέτωποι οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στην έπαυλη τετραμελούς οικογένειας στο Σαν Φρανσίσκο το πρωί της Τετάρτης 8/10.

Συγγενής της οικογένειας ενημέρωσε τις αρχές που έσπευσαν στην έπαυλη και εντόπισαν τα τέσσερα πτώματα. Μάλιστα, ήταν τόσο σοκαριστικό αυτό που συνάντησαν που - σύμφωνα με πληροφορίες - δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Όπως δημοσιεύει το CBSnews, η αστυνομία δέχθηκε κλήση από άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για τον λεγόμενο «έλεγχο ευημερίας», δηλαδή για να ζητήσει από τις αρχές να τσεκάρουν αν όλα είναι καλά. Τα τέσσερα πτώματα στην έπαυλη, ανάμεσά τους και αυτά των δύο παιδιών τους ανατρίχιασαν και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς. 

Φλόριντα: Kρατούσαν τα παιδιά σε κλουβιά και τα ψέκαζαν με ξίδι

«Δεν ακούσαμε τίποτα, καμία φασαρία. Και αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό, η απόλυτη σιωπή. Ξέραμε ότι ήταν μια οικογένεια με δύο κοριτσάκια», λέει η γειτόνισσα Belinda Hanart περιγράφοντας στους δημοσιογράφους μια «πολύ φυσιολογική οικογένεια με συνηθισμένη καθημερινότητα».

Το μόνο περίεργο που σημείωσε η γειτόνισσα ήταν ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η οικογένεια με τα δύο κοριτσάκια ήταν πολύ ήσυχη. Μάλιστα, όπως είπε, πίστευε ότι θα έλειπαν για διακοπές. 

Eξετάζουν ακόμα και χρόνια δηλητηρίαση για τους τρεις νεκρούς στο Ελληνικό

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία και οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. 

Οι αρχές περιέγραψαν τις συνθήκες ως «ύποπτες» και η υπόθεση έχει ήδη περάσει στα χέρια του τμήματος ανθρωποκτονιών του Σαν Φρανσίσκο.

