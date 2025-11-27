Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου

Απειλές για τη χάραξη ΑΟΖ

27.11.25 , 22:01 Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Μια ακόμα συμφωνία για ΑΟΖ στην περιοχή μας, αυτή μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα και στριμώχνει την Άγκυρα που αντιδρά με λεονταρισμούς. Ο Γιώργος Ευγενίδης εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star πώς αυτή η εξέλιξη βοηθά και τα ελληνικά συμφέροντα.  

Κύπρος: 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους

Ιστορική συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τη χάραξη ΑΟΖ 

Κύπρος και Λίβανος έβαλαν τις υπογραφές για μια συμφωνία χάραξης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μετά από σχεδόν 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, με βάση τη λεγόμενη αρχή της μέσης γραμμής. Άρα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας που οι Τούρκοι αγνοούν. 

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τη χάραξη ΑΟΖ

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τη χάραξη ΑΟΖ  


Γιατί είναι σημαντική αυτή η συμφωνία; Γιατί αναγνωρίζεται εμπράκτως το δικαίωμα της Κύπρου να προχωρά σε συμφωνίες για ΑΟΖ, ενισχύεται η θέση της, ενώ υπογραμμίζεται ότι ο βασικός τρόπος να κάνεις τέτοιες συμφωνίες είναι με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι τραβώντας αυθαίρετα γραμμές στον χάρτη, όπως έκαναν η Τουρκία και η Λιβύη. Είναι προφανές ότι μετά την απομάκρυνση της φιλότουρκης Χεζμπολάχ, τα πράγματα κινήθηκαν πιο γρήγορα.

Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Βεβαίως η Τουρκία αντιδρά με λεονταρισμούς, τόσο με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ όσο και με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ που επισημαίνει ότι κανένα έργο δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία και τα δικαιώματά της. 

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
 |
AOZ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
