Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου

Μια ακόμα συμφωνία για ΑΟΖ στην περιοχή μας, αυτή μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα και στριμώχνει την Άγκυρα που αντιδρά με λεονταρισμούς. Ο Γιώργος Ευγενίδης εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star πώς αυτή η εξέλιξη βοηθά και τα ελληνικά συμφέροντα.

Ιστορική συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τη χάραξη ΑΟΖ

Κύπρος και Λίβανος έβαλαν τις υπογραφές για μια συμφωνία χάραξης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μετά από σχεδόν 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, με βάση τη λεγόμενη αρχή της μέσης γραμμής. Άρα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας που οι Τούρκοι αγνοούν.

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τη χάραξη ΑΟΖ



Γιατί είναι σημαντική αυτή η συμφωνία; Γιατί αναγνωρίζεται εμπράκτως το δικαίωμα της Κύπρου να προχωρά σε συμφωνίες για ΑΟΖ, ενισχύεται η θέση της, ενώ υπογραμμίζεται ότι ο βασικός τρόπος να κάνεις τέτοιες συμφωνίες είναι με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι τραβώντας αυθαίρετα γραμμές στον χάρτη, όπως έκαναν η Τουρκία και η Λιβύη. Είναι προφανές ότι μετά την απομάκρυνση της φιλότουρκης Χεζμπολάχ, τα πράγματα κινήθηκαν πιο γρήγορα.

Βεβαίως η Τουρκία αντιδρά με λεονταρισμούς, τόσο με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ όσο και με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Γκιουλέρ που επισημαίνει ότι κανένα έργο δεν μπορεί να αγνοεί την Τουρκία και τα δικαιώματά της.