Στον «αέρα» η συνάντηση αγροτών - Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Ανατροπή φαίνετια να υπάρχει στην προγραμματισμένη για την Τρίτη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων αρνούνται να παρευρεθούν.

Οι εκπρόσωποι των 57 μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην προσέλθουν στο ραντεβού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είχε αρχικά συμφωνήσει να συναντηθεί με μία 25μελή αντιπροσωπεία αγροτών και μια ξεχωριστή 10μελή ομάδα από κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν το βράδυ της Κυριακής ότι ο πρωθυπουργός προτίθεται τελικά να δεχθεί δύο επιτροπές των 20 ατόμων. Η πρώτη θα εκπροσωπεί την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από αγρότες μπλόκων που έχουν αποστασιοποιηθεί από αυτήν, καθώς και από αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη συνάντηση με δύο επιτροπές, αλλά όρισε διαφορετική σύνθεση από εκείνη που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή, επιλέγοντας 20 συν 20 μέλη αντί για 25 και 10.

Οι αγρότες εκλαμβάνουν την κίνηση αυτή ως προσχηματική, εκτιμώντας ότι το Μαξίμου επιχειρεί να δώσει λόγο και σε μπλόκα που δεν ευθυγραμμίζονται με την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως εκείνα στα Πράσινα Φανάρια, αλλά και στους Κρητικούς παραγωγούς, οι οποίοι είχαν ήδη συναντηθεί την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πηγές από την Πανελλαδική Επιτροπή εκφράζουν έντονη δυσφορία, υποστηρίζοντας ότι διαφαίνεται προσπάθεια επικοινωνιακής αξιοποίησης της συνάντησης από την πλευρά της κυβέρνησης.

Παύλος Μαρινάκης: «Δε λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Διευκρινίσεις για τις αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας στις αντιδράσεις αγροτών από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, οι οποίοι δηλώνουν ότι δε θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου λόγω διαφωνίας με τη σύνθεση των επιτροπών, σημείωσε πως «στον διάλογο συμμετέχει όποιος πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει λύση».

Όπως εξήγησε, αποφασίστηκε να γίνουν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, καθώς –όπως ανέφερε– εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής δεν επιθυμούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με άλλες ομάδες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε ο πρωθυπουργός μπορούν να αποδέχονται τελεσίγραφα.

«Θα είναι δυο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Θα κάνουμε δυο συναντήσεις με την πρώτη ομάδα των κινητοποιήσεων και με εκείνους που οι άλλοι δεν θέλουν να συμμετέχουν. Για προφανείς λόγους ασφαλείας περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στη μια το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η πρόθεσή μας είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί δύο συναντήσεις παρουσία του πρωθυπουργού: η πρώτη με την ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως ζητήθηκε, και η δεύτερη με όσους δεν γίνονται αποδεκτοί από την πρώτη ομάδα».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των συμμετεχόντων για λόγους ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως έχει τεθεί ανώτατο όριο 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση, ώστε η συζήτηση να είναι ουσιαστική και όχι χαοτική. Όπως είπε, στόχος είναι το μεσημέρι της Τρίτης ο πρωθυπουργός και το αρμόδιο κυβερνητικό κλιμάκιο να υποδεχθούν τους εκπροσώπους των αγροτών.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη γνωστοποιηθεί. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που διαθέτει θεσμοθετημένο αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος με «κλειδωμένη» χαμηλή τιμή για δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υφίσταται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

