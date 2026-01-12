Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E

Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E

Η Citroёn Racing γιόρτασε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Γάλλος κατασκευαστής εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E μπροστά σε ένα sold out κοινό στην εμβληματική πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez στην Πόλη του Μεξικού. 

Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E

Ο Nick Cassidy πραγματοποίησε μια τρομερή επίθεση και από την 13η θέση στην εκκίνηση, βρέθηκε στην 1η θέση και πήρε την καρό σημαία, επιδεικνύοντας την υπομονή, την ακρίβεια και την ασταμάτητη αγωνιστική δεινότητα που έχουν γίνει τα χαρακτηριστικά του. Με άψογη διαχείριση ενέργειας και αποτελεσματικές προσπεράσεις, η διαδρομή του Nick μέχρι το υψηλότερο σκαλί του βάθρου ξεσήκωσε τους Μεξικανούς οπαδούς και τόνισε την ανταγωνιστικότητα της Citroёn Racing. 

Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E

Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Citroёn Racing αποκόμισε συνολικά 29 βαθμούς για το πρωτάθλημα, κάτι που ανέβασε την ομάδα στους 44 συνολικά. Η επίδοση αυτή  βλέπει την Citroёn Racing να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula στα Πρωταθλήματα Ομάδων και Οδηγών, σηματοδοτώντας ένα αξιοσημείωτο ξεκίνημα στην πρώτη σεζόν της ομάδας υπό τη σημαία της Citroën. Η νίκη αυτή τοποθετεί επίσης την Stellantis στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών με 62 βαθμούς. 

Η πρώτη αυτή νίκη βασίζεται στην ισχυρή αρχική εμφάνιση της ομάδας στο Σάο Πάολο, όπου ο Cassidy κατέκτησε την 3η θέση στον εναρκτήριο αγώνα τον Δεκέμβριο. Με ένα βάθρο στον 1ο Γύρο και μια νίκη στον 2ο Γύρο, η Citroen Racing αφήνει το Μεξικό ως η κορυφαία ομάδα της 12ης Σεζόν. 

Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E

Η επιτυχία της ομάδας ενισχύθηκε περαιτέρω από τον Jean-Eric Vergne, ο οποίος πραγματοποίησε επίσης μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ξεκινώντας από την 18η θέση, ο Γάλλος άνοιξε τον δρόμο του μέσα από το γκρουπ των προπορευόμενων μονοθέσιων και έφτασε στην 8η θέση, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα και υπογραμμίζοντας τη δύναμη και το βάθος των οδηγών της ομάδας. Η Citroёn Racing στρέφει τώρα την προσοχή της στον επόμενο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula E που θα διεξαχθεί στο Miami στο τέλος του μήνα. 

 

CITROEN
CITROËN RACING
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ FIA ABB FORMULA E
ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ
