Εξαφάνιση Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα έκλεισε όλα τα social media της

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας. Τι λένε μάρτυρες. Η δραματική έκκληση της οικογένειάς της / Βίντεο Alpha

Στη Αθήνα φαίνεται πως έφτασε η 16χρονη Λόρα λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της από την Πάτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ.

Καταθέσεις μαρτύρων επιβεβαιώνουν την παρουσία της ανήλικης στην πρωτεύουσα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της ίδιας και του ατόμου που τη συνόδευε.

Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη 16χρονη μαζί με έναν άνδρα γύρω στα 60 και μια άλλη ανήλικη κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι το πρωί της περασμένης Πέμπτης συναντήθηκε με τον άνδρα αυτόν και την κοπέλα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα.

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της, στην περιοχή του Ρίου, γύρω στις 07:30 το πρωί, παίρνοντας μαζί της το διαβατήριό της. Όπως προέκυψε από τις έρευνες έχει κλείσει όλα τα social media που είχε, αλλά και τους λογαριασμούς των email της.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως το κορίτσι πιεζόταν πολύ από το οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ οι κινήσεις της δείχνουν ότι πρόθεσή της ήταν να χαθεί και να μην αφήσει πίσω της ίχνη.

Η 16χρονη μετακόμισε στην Πάτρα με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια από τη Γερμανία.

Άνθρωποι που τη γνωρίζουν μιλούν για ένα πολύ ήσυχο κορίτσι και άβγαλτο που δε μιλάει πολύ καλά ελληνικά.

Την ημέρα της εξαφάνισής της έφυγε όπως συνήθως για να πάει στο σχολείο την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι γονείς της έκαναν έκκληση προς τη 16χρονη να δώσει σημεία ζωής, λέγοντας πως δεν έχουν θυμώσει μαζί της και πως αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιστρέψει ασφαλής στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το Amber Alert που εκδόθηκε η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε μαζί της μια γκρι σχολική τσάντα.

