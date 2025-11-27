GNTM: Έρχεται Τετάρτη & Παρασκευή! Η επίσημη ανακοίνωση

Η Παρασκευή μόνο δε φτάνει! Έτσι από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά να βλέπουμε το αγαπημένο μας GNTM όχι μία, αλλά δύο φορές την εβδομάδα!

Από Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου έρχεται ακόμα περισσότερη μόδα. Ο αγαπημένος διαγωνισμός θα προβάλλεται πλέον κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00 στο Star, προσθέτοντας περισσότερη δράση κι ένταση στη βραδινή ζώνη, όπως έγινε γνωστό μέσα από το επίσημο προφίλ του GNTM στο Instagram!

Η επίσημη ανάρτηση του GNTM 2025

Με τον διαγωνισμό να μπαίνει σε πιο απαιτητική φάση, τα υποψήφια μοντέλα βρίσκονται αντιμέτωπα με ολοένα και πιο δύσκολες δοκιμασίες. Η αγωνία μεγαλώνει και μόνο όποιος αντέξει την πίεση θα διεκδικήσει τον τίτλο. Ποιος θα επικρατήσει στο τέλος;

