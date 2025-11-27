Κρήτη: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του Ραφαήλ, όταν έφτασε η σορός

Σπαραγμός στο σπίτι του 19χρονου Ραφαήλ στο Τυμπάκι / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στο Τυμπάκι Ηρακλείου, την πατρίδα του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης, μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:00, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μεταφέροντας τη σορό του άτυχου στρατιώτη. Μαζί του επέστρεψε και ο πατέρας του, που είχε μεταβεί στη Ρόδο για να συνοδεύσει το παιδί του πίσω στο νησί.

Το φέρετρο, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, παραλήφθηκε από όχημα γραφείου τελετών και την οικογένειά του, με προορισμό το Τυμπάκι όπου θα παραμείνει μέχρι την κηδεία.

Κατά την άφιξη της σορού στο σπίτι του Ραφαήλ, το συγκεντρωμένο πλήθος, μέσα σε κλίμα πόνου και πένθους, χειροκρότησε τον άτυχο νέο που «χάθηκε» τόσο άδικα.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του Ραφαήλ στο Τυμπάκι / Φωτογραφίες creta24.rg

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Ρόδος: Το χρονικό της τραγωδίας στο πεδίο βολής Αφάντου

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων. Οι χειροβομβίδες αμυντικού τύπου είχαν μεταφερθεί από τη μονάδα, όπως ορίζεται, και πριν την άσκηση πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος από πυροτεχνουργούς.

Τον έλεγχο είχαν αναλάβει ο 39χρονος επιλοχίας – έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα πέντε στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ που είχε μόλις τοποθετηθεί στη Μονάδα Υλικού Πολέμου του νησιού.

Ο νεαρός στρατιωτικός είχε ολοκληρώσει πρόσφατα το «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια την ειδική εκπαίδευση πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας.

Πώς συνέβη η έκρηξη

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός και ο ακρωτηριασμός του 39χρονου στο δεξί χέρι δείχνουν ότι πιθανότατα κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης. Ο 19χρονος βρισκόταν πολύ κοντά του, σχεδόν μέσα στη θραυσματική δέσμη, με αποτέλεσμα να δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων και να χάσει ακαριαία τη ζωή του.