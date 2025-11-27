Ρόδος: Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου- «Ήρωας και αθάνατος»

Βαρύ είναι το κλίμα όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και την Κρήτη, τον τόπο καταγωγής του 19χρονου Ραφαήλ, που σκοτώθηκε σε έκρηξη κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σε στρατόπεδο του νησιού.

Ο νεαρός είχε μόλις δύο ημέρες που είχε φτάσει στο νησί για να υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δυστυχώς, η έκρηξη μιας χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του του έκοψε αιφνίδια το «νήμα» της ζωής.

Ρόδος: Συγκινεί η μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου

Ο πατέρας του 19χρονου δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη. Η τραγική στιγμή της έκρηξης που προκάλεσε την απώλεια του γιου του έχει αλλάξει τις ζωές των μελών της οικογένειάς τους μια για πάντα.

Ο ίδιος υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη, συγκεκριμένα είναι διοικητής Λιμενικού Σταθμού.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, αφιέρωσε μια πολύ συγκινητική μαντινάδα στον εκλιπόντα γιο του.

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα,

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου».

Σημειώνεται πως από την έκρηξη τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο, ένας 39χρονος επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε του ακρωτηρίασε το ένα χέρι, ωστόσο εκτιμάται πως έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Ρόδος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 19χρονου

Ο πατέρας του Ραφήλ μετέβη στη Ρόδο, ώστε να παραλάβει το άψυχο σώμα του παιδιού του.

Η σορός του θα μεταφερθεί την Πέμπτη με C130 στην Κρήτη ενώ η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.