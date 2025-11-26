Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα

Τι είπαν συγγενείς του Ραφαήλ και το 39χρονου στρατιωτικού που τραυματίστηκε από την έκρηξη στο στρατόπεδο της Ρόδου / Βίντεο Star

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του 19χρονου στρατιώτης από την Κρήτη που έχασε τη ζωή του σε έκρηξη κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σε στρατόπεδο της Ρόδου. Ο νεαρός βρισκόταν μόλις δύο ημέρες στο νησί, γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό για τη νέα του ζωή ως μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ραφαήλ είχε βαθιά αγάπη για τη στρατιωτική του πορεία. Φορώντας τον πράσινη μπερέ και τη στολή των ειδικών δυνάμεων, στέκονταν περήφανος μπροστά στον φακό, θέλοντας να ακολουθήσει τα βήματα του παππού του, που υπηρέτησε ως πυροτεχνουργός. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά το Star, φαίνεται η αποφασιστικότητα και η αφοσίωση του νεαρού στον στόχο του: να τιμήσει την πατρίδα του.

Το συγκλονιστικό «αντίο» ήρθε από τον ίδιο τον πατέρα του, μέσα από ένα δημόσιο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Γιε μου καλό ταξίδι… Έζησες τα όνειρά σου, έστω και για λίγο». Ο πατέρας, που πριν μόλις 11 μήνες είχε δει το παιδί του να παρουσιαστεί στον στρατό, εκφράζει τον ανείπωτο πόνο και την απώλεια που αφήνει πίσω του ο θάνατος του Ραφαήλ.

Η ξαδέρφη του 19χρονου, μιλώντας στο Star, ανέφερε ότι ο Ραφαήλ ήταν στη Ρόδο μόλις δύο μέρες, είχε βρει σπίτι και ετοιμαζόταν για τη μόνιμη ζωή του στο νησί. «Πριν πάει στη Ρόδο ήταν στη Λαμία για εκπαίδευση και ήρθε να μας δει. Δύο μέρες ήταν εδώ…», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγική είδηση βύθισε σε πένθος το Τυμπάκι Ηρακλείου, τόπο καταγωγής του νεαρού. Ο πατέρας μεταβαίνει στη Ρόδο, ώστε να παραλάβει το σώμα του γιου του με πτήση C130, ενώ η τοπική κοινωνία μιλά με λόγια αγάπης και τρυφερότητας για τον Ραφαήλ.

Ρόδος: Ποιος είναι ο 39χρονος τραυματίας με 20 χρόνια υπηρεσίας

Ο 39χρονος επιλοχίας Μ.Β., ο οποίος ήταν δίπλα στον Ραφαήλ τη στιγμή της έκρηξης, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη Ρόδο.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο του παιδιά, παραμένουν στο πλευρό του, ενώ ο αδελφός του δήλωσε συγκλονισμένος: «Η γυναίκα του είναι συνεχώς στο νοσοκομείο, ο αδερφός μου χαροπαλεύει… Είμαστε όλοι σε αναμονή».

Ο αδελφός περιέγραψε τον τραυματία ως εξαιρετικό στρατιώτη με εξειδίκευση, γνώστη της δουλειάς του και αφοσιωμένο οικογενειάρχη. «Δεν ξέρω τι συνέβη… ήταν από τους καλύτερους», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.

Στη μονάδα όπου υπηρετούσαν οι δύο στρατιωτικοί, συνάδελφοι και διοίκηση παραμένουν σοκαρισμένοι. Το πένθος για τον χαμό του Ραφαήλ και οι προσευχές για τη γρήγορη ανάρρωση του 39χρονου συνάδελφού του κυριαρχούν στις στιγμές στο στρατόπεδο, ενώ όλοι οι συνάδελφοι στέκονται ενωμένοι για να στηρίξουν τις οικογένειες των δύο ανδρών.

Ρόδος: Πώς έγινε η τραγωδία στο στρατόπεδο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε πεδίο βολής της Ρόδου, στην περιοχή Αφάντου, λίγο μετά τις 10. Ο 19χρονος και ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί και πραγματοποιούσαν έλεγχο πυρομαχικών ενόψει προγραμματισμένης εκπαιδευτικής ρίψης χειροβομβίδων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φαίνεται ότι τραβήχτηκε η περόνη ασφαλείας, κάτι που οδήγησε στην άμεση έκρηξη της εκρηκτικής ύλης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αντίδρασης που είχε ο χειριστής ήταν μόλις 4-5 δευτερόλεπτα, πολύ λίγος για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Από την έκρηξη, ο 19χρονος Ραφαήλ υπέστη θανατηφόρα τραύματα, ενώ ο 39χρονος Μ.Β. τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και έχασε το δεξί του χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, αλλά ο 19χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα δύο πιθανά αίτια του δυστυχήματος είναι είτε αστοχία υλικού είτε ανθρώπινο λάθος κατά τον χειρισμό της χειροβομβίδας. Η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τόσο η κυβέρνηση όσο και η στρατιωτική ηγεσία βρίσκονται σε εγρήγορση για να διασφαλίσουν ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

