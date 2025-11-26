Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Ν. Δένδια

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε κατά τον έλεγχο χειροβομβίδων πριν την έναρξη βολής, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο μία χειροβομβίδα εξερράγη.

Ο άτυχος ΕΠΟΠ Στρατιώτης ήταν 19 χρονών και είχε ειδικότητα πυροτεχνουργού. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίσθηκε και ένας ΕΠΟΠ Επιλοχίας, επίσης με ειδικότητα πυροτεχνουργού.