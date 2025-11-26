Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Ν. Δένδια

Για τον θάνατο του ΕΠΟΠ Στρατιώτη στη Ρόδο

μεσίστια σημαία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. 

Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε κατά τον έλεγχο χειροβομβίδων πριν την έναρξη βολής, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο μία χειροβομβίδα εξερράγη.  

Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Ο άτυχος ΕΠΟΠ Στρατιώτης ήταν 19 χρονών και είχε ειδικότητα πυροτεχνουργού. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίσθηκε και ένας ΕΠΟΠ Επιλοχίας, επίσης με ειδικότητα πυροτεχνουργού.      

