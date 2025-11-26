Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025

Από όταν έχει έρθει στη χώρα μας αναλαμβάνοντας το πόσο της Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, είναι παντού!

Το βράδυ της Τετάρτης, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στην εκδήλωση MadWalk 2025. Φορώντας μία μίνι, εντυπωσιακή τουαλέτα σε ασημί χρώμα κι από πάνω ένα γούνινο παλτό, η Αμερικανίδα διπλωμάτις συνοδευόταν από τη σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη και τον PR manager, Γιώργο Ντάβλα.

Όπως είδαμε στις φωτογραφίες και τα βιντεάκια της Κατερίνας Καραγιάνν, τα φλας άστραψαν με την άφιξή της, με εκείνη να στέκεται να φωτογραφηθεί απολαμβάνοντας την προσοχή!

Καλεσμένη της Σίλιας Κριθαριώτη, η Γκίλφοϊλ θα απολαύσει τις δύο συλλογές της που μοιάζουν με δύο διαφορετικές καρδιές που χτυπούν στον ίδιο ρυθμό. Για τη σχεδιάστρια, πρώτη φορά θα τραγουδήσει ο Θοδωρής Φέρρης, αφού ως γνωστόν στο MadWalk η μόδα συναντάει τη μουσική!

Αναφερόμενη στο φετινό της σόου, η Celia Kritharioti μίλησε με τη χαρακτηριστική βεβαιότητα που αποκαλύπτει τον βαθύ της δεσμό με τη haute couture. Για εκείνη, η υψηλή ραπτική δεν είναι τάση, είναι μια εσωτερική γλώσσα, ένας κόσμος που πηγάζει από το όνειρο, τη φαντασία και τον ρομαντισμό: «Αυτός είναι ο κόσμος που αγαπώ: το όνειρο, τη φαντασία, τον ρομαντισμό. Θα δείτε στο MadWalk πώς συνδέονται όλα αυτά».