Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον γιο της

Όσα είπε στην ομιλία της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται πλέον επίσημα στην Ελλάδα και έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στη διπλωματική και κοινωνική ζωή της Αθήνας. Έφτασε στη χώρα μας το Σάββατο και μόλις να βράδυ αργότερα, γιόρτασε την άφιξή της με… ελληνικό τρόπο, στο Κέντρο Αθηνών, στο πλευρό του γνωστού τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά με λαμπερούς καλεσμένους από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

«Ως πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε την Ελλάδα. Τώρα ξεκινάμε!», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Φωτογραφίες από την εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Κωνσταντίνο Αργυρό / Intime (Νίκος Χαλκιόπουλος)

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα μπουζούκια

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα

Στο πλευρό της ήταν ο γιος της Ρόναν, που ήρθε από την Αμερική για να στηρίξει τη μητέρα του στο νέο της ξεκίνημα.

Ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Ρόναν / Φωτογραφία Intime

Η νέα πρέσβης χόρεψε υπό τους ήχους των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος νωρίτερα, μαζί με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχθηκε τους λαμπερούς καλεσμένους της βραδιάς.

Ανάμεσά τους γνωστοί επιχειρηματίες αλλά και πολιτικοί, όπως η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Νίκη Κεραμέως

Νίκη Κεραμέως

Βασίλης Κικίλας και Τζένη Μπαλατσινού στην έξοδο της Γκίλφοϊλ στον Αργυρό

Βασίλης Κικίλας και Τζένη Μπαλατσινού 

Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη 

Χρήστος Σταϊκούρας

Χρήστος Σταϊκούρας

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη, οπότε και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει και επαφές με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πρώτες της συναντήσεις θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, με το 2025 να αποτελεί έτος ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας των δύο χωρών.

Διαβάστε περισσότερα:
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
