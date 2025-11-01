Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Εντυπωσιακή με μαύρη αστραφτερή τουαλέτα

Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε με ιδιωτική πτήση το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, έφτασε στο Jefferson House, την επίσημη πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας, ανέβηκε ήδη η φωτογραφία της που συνοδεύει ένα πλούσιο βιογραφικό για την πρώτη γυναίκα Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα.

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

25η Μαρτίου: «Αποθέωσαν» την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οι ομογενείς στον Λευκό Οίκο

Στην ορκωμοσία της στην Ουάσιγκτον, είχε δηλώσει βαθιά τιμή που θα εκροσωπεί τα επόμενα χρόνια τις ΗΠΑ στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία. Με αναρτήσεις της, ακόμη και από μακριά, φρόντιζε να δίνει το «παρών» σε σημαντικές στιγμές του Ελληνισμού, όπως η 28η Οκτωβρίου αλλά και η γιορτή της Παναγίας. Αποθέωνε το ελληνικό καλοκαίρι αλλά και την ελληνική κουζίνα.

«Εκλεκτή» του Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«Μαζί θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη» - Η ανάρτηση στο Χ

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα.

«Ελλάδα, γεια σας! Τι απίστευτη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα – την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Ιδιαίτερα κομψή, με μαύρη αστραφτερή τουαλέτα, λαμπερή και ικανοποιημένη που βρίσκεται στην Ελλάδα εμφανίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση σε  κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με αφορμή την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ. 

Η νέα πρέσβης εντυπωσιάστηκε μάλιστα από την πληθώρα των τηλεοπτικών συνεργείων που ήταν εκεί για να καταγράψουν την πρώτη της παρουσία σε εκδήλωση στην Αθήνα. 

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Εντυπωσιακή μέσα στη μαύρη αστραφτερή της τουαλέτα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ / Φωτογραφίες Eurokinissi

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Η ίδια, μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της δεξίωσης, συνομίλησε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την Τρίτη υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής θητείας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση των ομογενών στις ΗΠΑ: «Αγαπώ την Ελλάδα»

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό Φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

