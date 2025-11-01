Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της

Επίσημη δεξίωση και δείπνο για τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 16:53 Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου
01.11.25 , 16:45 ΕΛΤΑ: Αναστέλλονται για τρεις μήνες τα «λουκέτα» στην περιφέρεια
01.11.25 , 16:12 ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
01.11.25 , 15:45 Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της
01.11.25 , 15:39 Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της
01.11.25 , 14:59 Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
01.11.25 , 14:11 Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
01.11.25 , 13:29 Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
01.11.25 , 13:16 Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου
01.11.25 , 12:55 Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου 2025) στην Αθήνα, όπου θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι ασφαλείας που τη μετέφερε στη νέα της κατοικία στο Κολωνάκι, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

Στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, σε εκδήλωση γνωριμίας που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας στο Πάρκο Ελευθερίας, λίγα μόλις μέτρα από την αμερικανική πρεσβεία.

Αργότερα, στις 19:00, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, στην οποία θα παρευρεθούν επιχειρηματίες, πολιτικοί και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η λαμπερή βραδιά, που απαιτεί επίσημο ένδυμα, θα ξεκινήσει στις 19:00 με κοκτέιλ υποδοχής, θα συνεχιστεί με τελετή και επίσημο δείπνο, ενώ από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα οι καλεσμένοι θα απολαύσουν χορό και μουσική σε εορταστικό κλίμα.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Την Κυριακή το βράδυ, στις 21:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα δώσει το «παρών» στο Κέντρο Αθηνών, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργανώνει πάρτι προς τιμήν της.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, όπου εκείνη ενθουσιάστηκε με τη μουσική του γνωστού τραγουδιστή — μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χόρεψαν μαζί, σε μια στιγμή που φαίνεται πως άφησε έντονη εντύπωση στη νέα Αμερικανίδα διπλωμάτη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top