Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου 2025) στην Αθήνα, όπου θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι ασφαλείας που τη μετέφερε στη νέα της κατοικία στο Κολωνάκι, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, σε εκδήλωση γνωριμίας που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας στο Πάρκο Ελευθερίας, λίγα μόλις μέτρα από την αμερικανική πρεσβεία.

Αργότερα, στις 19:00, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, στην οποία θα παρευρεθούν επιχειρηματίες, πολιτικοί και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η λαμπερή βραδιά, που απαιτεί επίσημο ένδυμα, θα ξεκινήσει στις 19:00 με κοκτέιλ υποδοχής, θα συνεχιστεί με τελετή και επίσημο δείπνο, ενώ από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα οι καλεσμένοι θα απολαύσουν χορό και μουσική σε εορταστικό κλίμα.

Την Κυριακή το βράδυ, στις 21:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα δώσει το «παρών» στο Κέντρο Αθηνών, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργανώνει πάρτι προς τιμήν της.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, όπου εκείνη ενθουσιάστηκε με τη μουσική του γνωστού τραγουδιστή — μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χόρεψαν μαζί, σε μια στιγμή που φαίνεται πως άφησε έντονη εντύπωση στη νέα Αμερικανίδα διπλωμάτη.