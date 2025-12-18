Άφαντος ο Παππάς: Πληροφορίες ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Στην Αθήνα φέρεται να βρίσκεται ο Νίκος Παππάς, μετά από την επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου σε εστιατόριο στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ευρωβουλευτής, ο οποίος διεγράφη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, φυγαδεύτηκε μέσω Γερμανίας στην Αθήνα, ώστε να γλιτώσει το αυτόφωρο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε σε ανάρτησή του στο Instagram την επίθεση, ωστόσο υποστήριξε πως αντέδρασε λανθασμένα στην πρόκληση του δημοσιογράφου.

Επίθεση Νίκου Παππά: «Τραμπούκικη συμπεριφορά»

Αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση εναντίον του Νίκου Γιαννόπουλου ήταν η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγκερίδου, η οποία σε ανάρτησή της έγραψε για το περιστατικό:

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, καταγγέλλοντας τον ξυλοδαρμό, ανέφερε πως ο ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά και τον χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές στο κεφάλι ώσπου να πέσει κάτω.

«Τα γεγονότα νομίζω μιλούν από μόνα τους», έγραψε ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στα social media και στη συνέχεια περιέγραψε στο Action24, την αναίτια, όπως είπε, επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και παραμένει κρυμμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον διέγραψε αμέσως, παίρνοντας αποστάσεις από τη δράση του.

Πώς έγινε η επίθεση

Η επίθεση εναντίον του Νίκου Γιαννόπουλου έγινε σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Λίγη ώρα αργότερα, και σύμφωνα με την καταγγελία, ο δημοσιογράφος αποχώρησε μαζί με μια συνάδελφό του από το μπαρ με κατεύθυνση το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Τότε, ο Νίκος Παππάς, την ώρα που περνούσαν δίπλα του φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά με τον δημοσιογράφο να του λέει «μην με ξανά ακουμπήσεις».

Τότε, ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος συνέχισε την πορεία του και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ ρώτησε τον Νίκο Παππάς: «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον ευρωβουλευτή να απαντά: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια γύρισε στο μπαρ έχοντας χτυπήματα, για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή. Βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, και τότε ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Κατέθεσε σε βάρος του Νίκου Παππά μήνυση στο Στρασβούργο και θα κινηθεί νομικά εναντίον του και στην Ελλάδα.