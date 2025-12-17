Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου

Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εκτός ευρω-ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππας / SKAI
Σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Στρασβούργο. Η απόφαση ελήφθη σήμερα από τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος έθεσε τον βουλευτή εκτός ευρωομάδας, επικαλούμενος την απαράδεκτη συμπεριφορά του. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε χώρο εστίασης στην καρδιά της πόλης, όπου ο ευρωβουλευτής και Έλληνες δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε ξεχωριστές παρέες. Λίγο πριν την αποχώρηση, ο Παππάς φέρεται να άρχισε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν δημοσιογράφο, υποστηρίζοντας ότι τον είχε πατήσει προηγουμένως, κάτι που ο ίδιος ο δημοσιογράφος αρνήθηκε. Στη συνέχεια, κατά την έξοδο, ο ευρωβουλευτής επιτέθηκε στον δημοσιογράφο, αγκαλιάζοντάς τον από τον λαιμό και χτυπώντας τον επανειλημμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες. 

Νίκος Παππάς: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου

Οι δύο δημοσιογράφοι που βρέθηκαν παρόντες περιέγραψαν πως ο συνάδελφός τους βρέθηκε στο έδαφος, εμφανώς σοκαρισμένος από την επίθεση, με την υπόλοιπη ομάδα να επιστρέφει στο εστιατόριο για βοήθεια. Ο ίδιος ο Παππάς φέρεται να επιχείρησε να ξαναπροσεγγίσει τον δημοσιογράφο λίγο αργότερα στη συνέχεια της βραδιάς, παρά το εμφανές σοκ του θύματος. 

Ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση στην γαλλική αστυνομία, με την υπόθεση να διεκπεραιώνεται με βάση τους κανόνες του αυτοφώρου, καθώς οι καταγγελίες για χειροδικία δεν καλύπτονται από την ασυλία ευρωβουλευτών. 

Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς 

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Παππά «απαράδεκτη» και σε πλήρη αντίθεση με το καταστατικό και τις αξίες του κόμματος, οδηγώντας στη σημερινή απόφαση για τον τερματισμό της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης. 

Παππάς: Κύμα αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις για τον Βορίδη & τους λιμενικούς

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά.

Το περιστατικό έρχεται σε μια στιγμή που ο Παππάς έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων και στο παρελθόν, με την αντιπολίτευση να έχει ζητήσει επανειλημμένα την απομάκρυνσή του και στο πρόσφατο παρελθόν για άλλες αμφιλεγόμενες δηλώσεις. 

Αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά την επίσημη εκδίκαση της μήνυσης στη Γαλλία, καθώς και η τελική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για την οριστική διαγραφή του από την κομματική του βάση.

Μαρινάκης: «Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει»

Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. 

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. 

Τώρα, όμως, είναι αργά για…  δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές.

