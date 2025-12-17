GNTM: Η δοκιμασία, η Μαγγίρα και αποχώρηση λίγο πριν τον ημιτελικό

Προημιτελικός: Μια ανάσα πριν τον ημιτελικό απόψε στις 21.00

17.12.25 , 17:47 GNTM: Η δοκιμασία, η Μαγγίρα και αποχώρηση λίγο πριν τον ημιτελικό
Δες το trailer του προημιτελικού του GNTM, την Τετάρτη 17/12
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 12/12) η Μιχαέλα Κράβαρικ ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη. Η Ειρήνη Βασιλειάδου είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Απόψε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, το μόνο έγκλημα που δε συγχωρείται στο GNTM 2025 είναι… το κακό styling! Οι διαγωνιζόμενοι «βυθίζονται» σε μια ατμόσφαιρα fashion noir, καθώς το παιχνίδι μετατρέπεται σε ένα στιλιζαρισμένο αστυνομικό θρίλερ γεμάτο glam, ίντριγκα και δημιουργικό χάος!

Τι θα δούμε στον προημιτελικό του GNTM

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «συλλαμβάνουν» τα μοντέλα και τους «απαγγέλλουν κατηγορίες» για μια σειρά από fashion αδικήματα. Εκείνα καλούνται να φωτογραφηθούν στα πιο κομψά και ανατρεπτικά mugshots, που έχουμε δει στο GNTM 2025.

H guest φωτογράφος Κατερίνα Τσατσάνη στο GNTM

Ένα fashion πλημμέλημα τη φορά και τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό με στόχο να αποδείξουν την αθωότητά τους ή τουλάχιστον το απαράμιλλο στιλ τους. Την πρόκληση ανεβάζει ακόμη περισσότερο ο κανόνας της ημέρας: οι ίδιοι οι παίκτες φωτογραφίζουν τον εαυτό τους, αναζητώντας την κατάλληλη έκφραση, που «ταιριάζει» στο υποτιθέμενο έγκλημα, που έχουν διαπράξει.

Ακολουθεί ο γύρος της ανάκρισης. Ένα - ένα τα μοντέλα περνούν από το γραφείο του ανακριτή και απαντούν σε πονηρές, δύσκολες και αιφνιδιαστικές ερωτήσεις. Κάθε λανθασμένη ή ύποπτη απάντηση οδηγεί σε άμεση «καταδίκη», καθώς ο ανακριτής δεν αφήνει κανέναν να ξεφύγει με ψέματα.

Η επόμενη ημέρα φέρνει τη μεγάλη Δοκιμασία Αποχώρησης, με τίτλο «Fashion Victims». Μια απαιτητική καμπάνια για το Pantene, εμπνευσμένη από την αισθητική των late ’70s – early ’80s, με looks που απαιτούν όγκο, κίνηση και εκτυφλωτική λάμψη στα μαλλιά. Το styling είναι απαιτητικό, η πίεση κορυφώνεται και στο πλευρό των κριτών βρίσκεται ο Hairstylist του Pantene, Tom Zois, για να καθοδηγήσει τα μοντέλα στο ιδανικό look.

Η Μπέττυ Μαγγίρα στον προημιτελικό του GNTM

Ως «σεσημασμένοι» εγκληματίες, οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρονται στον τόπο του εγκλήματος για να διεκδικήσουν ένα πολύτιμο fashion item. Τη στιγμή, όμως, που η αδρεναλίνη έχει ανέβει, μια μεγάλη έκπληξη κάνει την εμφάνισή της: η Μπέττυ Μαγγίρα εισβάλλει στο πλατό!

GNTM: Τα αγόρια «αλληθώρισαν» με την Μπέττυ Μαγγίρα

Δεν περιορίζεται σε συμβουλές, αλλά συμμετέχει ενεργά στις λήψεις τριών μοντέλων, υποδυόμενη το «αντίπαλο δέος» τους και δοκιμάζοντας σε πραγματικό χρόνο την ικανότητά τους να σταθούν ισάξια μπροστά στον φακό.

Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί φωτογραφίζονται στο GNTM

Οι άλλοι τρεις διαγωνιζόμενοι αναμετρώνται απευθείας με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον  Άγγελο Μπράτη και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε μια fashion μονομαχία υψηλών εντάσεων.

Σε ρόλο κλειδί βρίσκεται η Ειρήνη, ως η νικήτρια του τελευταίου πλατό, η οποία επιλέγει τόσο τα επιθυμητά αντικείμενα όσο και τη σειρά φωτογράφισης. Στοχεύει την Ξένια Τσίρκοβα, βάζοντάς την πρώτη μπροστά στον φακό, μια κίνηση που φανερώνει τον φόβο των υπόλοιπων για την εντυπωσιακή της εξέλιξη στον διαγωνισμό. Η Ξένια, ωστόσο, έχει στο πλευρό της τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με την υποκριτική της εμπειρία τη βοηθά να μπει απόλυτα στο concept.

Στην κρίσιμη τελική αξιολόγηση, η Μπέττυ επιστρέφει, έχοντας ζήσει από κοντά τη φωτογράφιση και «φωτίζει» τις ερμηνείες, τις δυναμικές και τις αδυναμίες των μοντέλων. Η άποψή της αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς ένας διαγωνιζόμενος θα δει την πόρτα της εξόδου, χάνοντας τη θέση του στον αυριανό (Πέμπτη 18/12) ημιτελικό.

Ένα επεισόδιο γεμάτο μόδα, χιούμορ, δράμα και απρόβλεπτες συμμαχίες, που αποδεικνύει πως στο GNTM 2025 κανείς δεν είναι αθώος, όταν το styling είναι έγκλημα!

GNTM 2025 Αποκλειστικό: Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» και φέρνει τα πάνω κάτω

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:
•    50.000 ευρώ
•    ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση
•    υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

GNTM 2025- Προημιτελικός

Απόψε, Τετάρτη 17.12.25 στις 21.00

GNTM 2025 - Ημιτελικός

Πέμπτη 18/12 στις 21:00

GNTM 2025 Ο Μεγάλος Τελικός

Παρασκευή 19/12 στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του Greece's Next Top Model

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
 |
MΠΕΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
