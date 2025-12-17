GNTM: Τα αγόρια «αλληθώρισαν» με την Μπέττυ Μαγγίρα

Το Breakfast@Star πρόβαλε σήμερα το πρωί αποκλειστικό απόσπασμα από το GNTM, που θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τετάρτης 17/12 στο STAR, με τη δράση να κορυφώνεται, καθώς πρόκειται για τον Προημιτελικό του φετινού κύκλου.

Στο απόσπασμα βλέπουμε τη Ζεν να ξυπνά τα μοντέλα με έντονο ύφος, λέγοντάς τους: «Ξυπνήστε, είμαστε προημιτελικό!», δίνοντας από νωρίς τον τόνο της έντασης που ακολουθεί. Το GNTM 2025 μπαίνει στην τελική του ευθεία, με Προημιτελικό, Ημιτελικό και Μεγάλο Τελικό την Παρασκευή 19/12!

Στα τρία τελευταία επεισόδια, οι διαγωνιζόμενοι θα δοκιμαστούν σε απαιτητικές φωτογραφήσεις, editorial challenges και καμπάνιες, ενώ οι κριτές θα αξιολογήσουν συνολικά την πορεία τους στον διαγωνισμό. Από Τετάρτη 17/12 έως Παρασκευή 19/12, το κοινό θα παρακολουθήσει ένταση, αγωνία, ανατροπές και φυσικά το μεγάλο φινάλε, όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 2025.

Όπως αποκαλύπτεται στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast, μια αναπάντεχη είσοδος κλέβει την παράσταση, καθώς η Μπέττυ Μαγγίρα “εισβάλλει” στον διαγωνισμό. Τα αγόρια κυριολεκτικά… αλληθωρίζουν με την ομορφιά της, με τον Ανέστη να δηλώνει: «Έπαθα σοκ μόλις την είδα στο σετ», ενώ ο Μιχάλης δεν κρύβει τον θαυμασμό του λέγοντας: «Είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει τα τελευταία 19 χρόνια».

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, καθώς σε μια στιγμή έντασης στο σετ με την Μπέττυ Μαγγίρα, ο Ανέστης την έπνιγε κατά λάθος με τη γραβάτα, τραβώντας την παραπάνω απ' όσο χρειαζόταν, παρασυρμένος από την ένταση της στιγμής, προκαλώντας αμηχανία αλλά και γέλια. «Ανέστη με πνίγεις!» φώναξε η Μπέττυ.

Ο Προημιτελικός του GNTM 2025 έρχεται απόψε, Τετάρτη 17/12, στις 21.00 στο STAR, και όλα δείχνουν πως θα είναι ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές στιγμές και εκπλήξεις.

Το GNTM ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με μια εβδομάδα γεμάτη ένταση, αγωνία και εντυπωσιακές δοκιμασίες. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τελευταίων επεισοδίων και οι φανατικοί του διαγωνισμού μόδας και μόντελινγκ ήδη μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη στιγμή που θα αναδειχθεί o μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια.

Τετάρτη 17/12 – Προημιτελικός στις 21:00

Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση. Οι διαγωνιζόμενoi θα περάσουν από απαιτητικές δοκιμασίες και editorial challenges, με στόχο να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον ημιτελικό.

Πέμπτη 18/12 – Ημιτελικός στις 21:00

Ένα από τα πιο καθοριστικά επεισόδια της σεζόν. Οι φιναλίστ θα βρεθούν ένα βήμα πριν το τέλος, με τους κριτές να αξιολογούν συνολικά την πορεία τους και να αποφασίζουν ποια θα προχωρήσει στον τελικό.

Παρασκευή 19/12 – Ο Μεγάλος Τελικός στις 21:00

Η στιγμή που όλοι περιμένουν! Μετά από μια σεζόν με έντονο ανταγωνισμό, νέα format, guest κριτές και εντυπωσιακές δοκιμασίες, το GNTM μπαίνει στην πιο κρίσιμη του φάση. Η κορύφωση του διαγωνισμού υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό δυνατές στιγμές, δράμα, αλλά και υψηλής αισθητικής εικόνες που πάντα χαρακτηρίζουν τον διαγωνισμό.