GNTM: Τα αγόρια «αλληθώρισαν» με την Μπέττυ Μαγγίρα

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μόδας, απόψε στις 21.00!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Αύριο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο»
17.12.25 , 15:32 Ανάρτηση «φωτιά» από τον άνδρα που θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή
17.12.25 , 15:18 Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus
17.12.25 , 15:03 Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες
17.12.25 , 14:57 Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε σε μαθητές σειρά με ακατάλληλο περιεχόμενο
17.12.25 , 14:55 Αλέξης Μίχας: Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 κι ο ρόλος του Γιώργου Λιάγκα
17.12.25 , 14:41 Μισέλ Ομπάμα: Εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ
17.12.25 , 14:34 Τροχαίο με παράσυρση πεζού έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.25 , 14:19 Τζωρτζίνα Νικάκη: Σαρώνει με τις live εμφανίσεις της ανά την Ελλάδα
17.12.25 , 14:14 Κυψέλη: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό, μου έκαναν bullying»
17.12.25 , 14:06 Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ με τον Σάκη Ρουβά
17.12.25 , 13:49 Η Μαρία Σολωμού είναι single: «Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου»
17.12.25 , 13:39 Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής στην Κρήτη
17.12.25 , 13:37 Ατύχημα για τον Σάββα Πούμπουρα
17.12.25 , 13:02 Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 17.12.25, 12:59
Δες αποκλειστικό απόσπασμα του GNTM 17/12 - Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Breakfast@Star πρόβαλε σήμερα το πρωί αποκλειστικό απόσπασμα από το GNTM, που θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τετάρτης 17/12 στο STAR, με τη δράση να κορυφώνεται, καθώς πρόκειται για τον Προημιτελικό του φετινού κύκλου.

Δες το GNTM

Στο απόσπασμα βλέπουμε τη Ζεν να ξυπνά τα μοντέλα με έντονο ύφος, λέγοντάς τους: «Ξυπνήστε, είμαστε προημιτελικό!», δίνοντας από νωρίς τον τόνο της έντασης που ακολουθεί. Το GNTM 2025 μπαίνει στην τελική του ευθεία, με Προημιτελικό, Ημιτελικό και Μεγάλο Τελικό την Παρασκευή 19/12!

Στα τρία τελευταία επεισόδια, οι διαγωνιζόμενοι θα δοκιμαστούν σε απαιτητικές φωτογραφήσεις, editorial challenges και καμπάνιες, ενώ οι κριτές θα αξιολογήσουν συνολικά την πορεία τους στον διαγωνισμό. Από Τετάρτη 17/12 έως Παρασκευή 19/12, το κοινό θα παρακολουθήσει ένταση, αγωνία, ανατροπές και φυσικά το μεγάλο φινάλε, όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 2025.

Όπως αποκαλύπτεται στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast, μια αναπάντεχη είσοδος κλέβει την παράσταση, καθώς η Μπέττυ Μαγγίρα “εισβάλλει” στον διαγωνισμό. Τα αγόρια κυριολεκτικά… αλληθωρίζουν με την ομορφιά της, με τον Ανέστη να δηλώνει: «Έπαθα σοκ μόλις την είδα στο σετ», ενώ ο Μιχάλης δεν κρύβει τον θαυμασμό του λέγοντας: «Είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει τα τελευταία 19 χρόνια».

μαγγιρα gntm

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, καθώς σε μια στιγμή έντασης στο σετ με την Μπέττυ Μαγγίρα, ο Ανέστης την έπνιγε κατά λάθος με τη γραβάτα, τραβώντας την παραπάνω απ' όσο χρειαζόταν, παρασυρμένος από την ένταση της στιγμής, προκαλώντας αμηχανία αλλά και γέλια. «Ανέστη με πνίγεις!» φώναξε η Μπέττυ.

gntm μαγγιρα

Ο Προημιτελικός του GNTM 2025 έρχεται απόψε, Τετάρτη 17/12, στις 21.00 στο STAR, και όλα δείχνουν πως θα είναι ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές στιγμές και εκπλήξεις.

Το GNTM ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με μια εβδομάδα γεμάτη ένταση, αγωνία και εντυπωσιακές δοκιμασίες. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τελευταίων επεισοδίων και οι φανατικοί του διαγωνισμού μόδας και μόντελινγκ ήδη μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη στιγμή που θα αναδειχθεί o μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Τετάρτη 17/12 – Προημιτελικός στις 21:00

Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση. Οι διαγωνιζόμενoi θα περάσουν από απαιτητικές δοκιμασίες και editorial challenges, με στόχο να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον ημιτελικό.

Πέμπτη 18/12 – Ημιτελικός στις 21:00

Ένα από τα πιο καθοριστικά επεισόδια της σεζόν. Οι φιναλίστ θα βρεθούν ένα βήμα πριν το τέλος, με τους κριτές να αξιολογούν συνολικά την πορεία τους και να αποφασίζουν ποια θα προχωρήσει στον τελικό.

Παρασκευή 19/12 – Ο Μεγάλος Τελικός στις 21:00

Η στιγμή που όλοι περιμένουν! Μετά από μια σεζόν με έντονο ανταγωνισμό, νέα format, guest κριτές και εντυπωσιακές δοκιμασίες, το GNTM μπαίνει στην πιο κρίσιμη του φάση. Η κορύφωση του διαγωνισμού υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό δυνατές στιγμές, δράμα, αλλά και υψηλής αισθητικής εικόνες που πάντα χαρακτηρίζουν τον διαγωνισμό.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
GNTM ΤΕΛΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top