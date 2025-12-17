Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει και αυτές τις γιορτές τα Παιδικά Χωριά SOS

Δείτε εδώ το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και η Ζήνα Κουτσελίνη υποστήριξαν και τις φετινές γιορτές τα Παιδικά Χωριά SOS και το σπουδαίο κοινωνικό έργο τους, προβάλλοντας από την Τρίτη 9/12 έως και την Παρασκευή 12/12 τον 5ψήφιο αριθμό υποστήριξης 19820.

Το τηλεοπτικό κοινό ανταποκρίθηκε με συγκινητικό τρόπο στο κάλεσμα αγάπης της Ζήνας Κουτσελίνη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS.

Συνολικά συγκεντρώθηκε από κλήσεις και SMS το ποσό των 14.325€.

Το ποσό αυτό θα καλύψει ανάγκες διατροφής και θέρμανσης, στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, Κρήτης και Θράκης, προσφέροντας ασφάλεια, ζεστασιά και φροντίδα στα παιδιά και στις οικογένειες, που ζουν σε αυτά.

Η αλληλεγγύη είναι δύναμη, μια δύναμη που μας φέρνει πιο κοντά στον συνάνθρωπό μας και μας θυμίζει τη σπουδαιότητα της στήριξης στις δυσκολίες και στις προκλήσεις της κάθε εποχής.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, η ομάδα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και το Star ευχαριστούμε θερμά τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη και τη γενναιόδωρη προσφορά τους.