Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόλισε το δέντρο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της

Είχαν και χριστουγεννιάτικη μπάλα με το όνομά του «Γιάννης»

17.12.25 , 12:00 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόλισε το δέντρο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της
Πρώτη Δημοσίευση: 17.12.25, 12:00
Σε Christmas mood μπήκε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μετρά αντίστροφα για τις φετινές γιορτές, τις οποίες θα περάσει με τον αρραβωνιαστικό της και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της με τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη. Οι δυο τους απολαμβάνουν αυτή την περίοδο περισσότερο από ποτέ, καθώς είναι πολύ αγαπημένοι, ερωτευμένοι και ανυπομονούν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες και να ξεκουραστούν.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»

Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει, η Ηλιάνα και ο Γιάννης έχουν προγραμματίσει να περάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά οικογενειακά, μοιράζοντας τον χρόνο τους ανάμεσα στα πατρικά τους σπίτια. Πρώτος σταθμός θα είναι η Πάτρα, από όπου κατάγεται η Ηλιάνα, ενώ στη συνέχεια θα βρεθούν στον Βόλο, τη γενέτειρα του Γιάννη, για να γιορτάσουν μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συγγενείς. Για το ζευγάρι, αυτές οι στιγμές έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόλισε το δέντρο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Γιάννη Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δε διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας συχνά μια πιο προσωπική εικόνα της ζωής της. Πρόσφατα, μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφίες από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι έβαλαν και μπάλα με το όνομα του Γιάννη!

ηλιανα παπαγεωργιου

Το ζευγάρι στόλισε στο σαλόνι ένα εντυπωσιακό, υπέλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, γεμάτο φωτάκια και κομψά στολίδια, που αποπνέει ζεστασιά και γιορτινή διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό και έχει βάλει τόσο την Ηλιάνα όσο και τον Γιάννη στο απόλυτο christmas mood!

ηλιανα

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο Θεός ή η μοίρα μας έφερε κοντά με τον Γιάννη»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- και στον μελλοντικό της σύζυγο, Γιάννη Καραβασάνη. Αποκάλυψε ότι στο σπίτι τους εκείνος είναι που μαγειρεύει. «Όταν σκέφτομαι πώς έχει έρθει η ζωή σήμερα, από τα πράγματα που είμαι περήφανη και χαρούμενη είναι ο Γιάννης. Είμαι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει ξαναγίνει. Περνάμε τόσο καλύτερα οι δυο μας, είχα ανάγκη αυτή τη συνθήκη στη ζωή μου. Ο Θεός ή η μοίρα το έφερε και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον, βρεθήκαμε μαγικά. Έτρεξα γρηγορότερα εκείνη την περίοδο της ζωής μου, στο εξωτερικό ο Γιάννης με βοηθήσε να έχω κέντρο», είπε.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency (Νίκος Ζότος)
 

Υπενθυμίζεται ότι Ηλιάνα και Γιάννης υπήρξαν ξανά παντρεμένοι στο παρελθόν αλλά χώρισαν. Υπογράμμισε ότι και οι δύο ωρίμασαν όσο ήταν χωρισμένοι, ώστε να ξέρουν τι θέλουν πλέον στη ζωή τους. Ο γάμος τους τώρα θα γίνει, αλλά δεν έχει ημερομηνία ούτε σχέδιο. Απλώς γνωρίζουν ότι τον θέλουν και οι δύο. «Δεν έχουμε ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν ξέρουμε τι και πώς και πότε το θέλουμε, ξέρουμε ότι το θέλουμε. Είναι και ο Γιάννης πολύ πιεσμένος με τη δουλειά. Ξέρω να μαγειρεύω, αλλά μαγειρεύει ο Γιάννης», είπε με χιούμορ.

 

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
