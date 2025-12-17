Θρίλερ στην Αλαμπάμα: Γνωστή ρεπόρτερ βρέθηκε νεκρή με τον σύζυγό της

Σώος ο 3χρονος γιος τους

Θρίλερ Με Θάνατο Γνωστής Δημοσιογράφου Και Του Συζύγου Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένη είναι η Αλαμπάμα από τον θάνατο γνωστής αθλητικής δημοσιογράφου και του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους, με τον 3χρονο γιο τους να εντοπίζεται ζωντανός. 

Η Κριστίνα Τσέιμπερς, πρώην αθλητική ρεπόρτερ του WBRC 6, και ο σύζυγός της, Τζόνι Ράιμς, εντοπίστηκαν νεκροί στην οικογενειακή τους κατοικία στο Χούβερ λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τρίτης. Η ρεπόρτερ είχε αποχωρήσει από την τηλεόραση για να ακολουθήσει το επάγγελμα της εκπαιδευτικού.

Το ζευγάρι έφερε τραύματα από όπλο, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα εάν πρόκειται για δολοφονία ή αυτοκτονία. Ο 3χρονος γιος του ζευγαριού, που επίσης βρισκόταν στο σπίτι, ήταν σώος και αβλαβής και δεν είχε τραυματιστεί από το περιστατικό που ερευνάται. 

Νεκρή γνωστή δημοσιογράφος στην Αλαμπάμα

Η Κριστίνα Τσέιμπερς / Φωτογραφία Facebook

Ποια ήταν η Κριστίνα Τσέιμπερς

Η Τσέιμπερς ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία και εργαζόταν ως καθηγήτρια δημοσιογραφίας στο Λύκειο Thompson. Το 2024 είχε τιμηθεί με το βραβείο «Σύμβουλος της Χρονιάς» από την Ένωση Σχολικού Τύπου της Αλαμπάμα.

Τα Σχολεία της πόλης Alabaster έκαναν λόγο για μια εκπαιδευτικό που είχε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τους μαθητές της και εξήραν την αφοσίωσή της στη δουλειά της.

Κατά τη θητεία της, βοήθησε το σχολείο να κερδίσει σημαντική διάκριση στη δημοσιογραφία, καθοδήγησε δύο μαθητές που αναδείχθηκαν Δημοσιογράφοι της Χρονιάς στην Αλαμπάμα, οδήγησε την ομάδα της σε πρωτάθλημα SkillsUSA στην κατηγορία Broadcast News και απέσπασε δύο συνολικά βραβεία All-Alabama στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Κριστίνα Τσέιμπερς

«Ως αγαπητό μέλος του Warrior Nation Network, η Κριστίνα μετέφερε τη βαθιά γνώση και την αγάπη της για την αθλητική δημοσιογραφία στα βράδια της Παρασκευής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μαθητές, συναδέλφους και τηλεθεατές», ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής των σχολείων, δρ. Γουέιν Βίκερς, προσθέτοντας ότι οι σκέψεις και οι προσευχές όλων είναι με όσους θρηνούν αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Η Τσέιμπερς εντάχθηκε στο WBRC 6 το 2015 και έγινε βασικό πρόσωπο της ενότητας «Sideline», η οποία προβάλλει τα τοπικά αθλήματα με ζωντανές μεταδόσεις από τα γήπεδα. Συμμετείχε, επίσης, στην κάλυψη διαφόρων αθλητικών γεγονότων, ακόμη και μαραθωνίων στους οποίους έτρεχε η ίδια.

Η Τσέιμπερς εντάχθηκε στο WBRC 6 το 2015

Το 2021 στράφηκε στην εκπαίδευση σε πλήρη απασχόληση, παραμένοντας ωστόσο συνεργάτιδα του σταθμού ως freelance ρεπόρτερ για το «Sideline» την πιο πρόσφατη ποδοσφαιρική σεζόν.

ΗΠΑ: Νεκρή γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της στο σπίτι τους

Πριν καταλήξει στο WBRC 6, είχε εργαστεί σε τηλεοπτικά μέσα στη Τζόρτζια και την Ατλάντα, ενώ κάλυπτε και αθλητικές δραστηριότητες πανεπιστημιακών ομάδων. Παρέμεινε πιστή τόσο στο Πανεπιστήμιο Auburn όσο και στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, όπου είχε σπουδάσει. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε για τέσσερα χρόνια στην ομάδα στίβου του πανεπιστημίου και αποφοίτησε το 2011 με πτυχίο στη δημοσιογραφία.

Η Τσέιμπερς ήταν μαραθωνοδρόμος έχοντας τερματίσει τρεις φορές στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, ενώ σχεδίαζε να συμμετάσχει για τέταρτη φορά το 2026.

Κριστίνα Τσέιμπερς - Μαραθώνιος

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
