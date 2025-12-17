Ναταλία Αργυράκη για Κώστα Τσουρό: «Εδώ νιώθω μαθήτρια. Μαθαίνω, ρουφάω...»

Η Ναταλία Αργυράκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Η δημοσιογράφος που συμμετέχει στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού Το ΄χουμε στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε για το κλίμα που επικρατεί.

«Όλα είναι καλά. Εγώ και πριν καλά έλεγα. Δεν με θυμάσαι δηλαδή να βγήκα πουθενά και να παραπονέθηκα», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Αργυράκη, προσθέτοντας πως: «Καιρός ήταν, αλλά αυτό δεν εξαρτιόταν από μας έτσι κι αλλιώς. Το γεγονός ότι απασχόλησε τόσο πολύ η πρώτη τρίμηνη διαδρομή μας, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λόγια. Μιλάμε πολύ. Περισσότερο από όσο πρέπει».

Όσον αφορά στα σχόλια και στις απόψεις τρίτων, η Ναταλία Αργυράκη υπογράμμισε ότι σέβεται κάθε εμπεριστατωμένη γνώμη, χωρίς όμως να μπαίνει στη διαδικασία κρίσης. «Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τη γνώμη των άλλων, εγώ τη σέβομαι», σημείωσε, τονίζοντας ότι προσωπικά νιώθει καλά μέσα στην ομάδα.

«Εγώ προσωπικά ως κομμάτι αυτής της ομάδας νιώθω πάρα πολύ καλά», ανέφερε, ενώ ξεκαθάρισε πως ακολουθεί τις αποφάσεις χωρίς να έχει ρόλο σε προγραμματισμό ή αλλαγές. «Εδώ νιώθω μαθήτρια. Μαθαίνω, ρουφάω, είναι καινούργιο για μένα και θέλω να μαθαίνω», κατέληξε η δημοσιογράφος.

