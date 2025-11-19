Ναταλία Αργυράκη: «Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει αρκετά για εμάς»

Όσα δήλωσε η δημοσιογράφος που συμμετέχει στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη έκανε η Ναταλία Αργυράκη, όπως είδαμε το πρωί της Τετάρτης στο πρόγραμμα του STAR.

Ναταλία Αργυράκη: «Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει αρκετά για εμάς»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στις αλλαγές που έγιναν στην εκπομπή Το ‘χουμε του Κώστα Τσουρού στην οποία συμμετέχει, όσο και στα σχόλια που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Κώστα Τσουρό.

Ναταλία Αργυράκη: Η σχέση της με τη Γερμανού μετά την αποχώρηση

Ειδικότερα, η Ναταλία Αργυράκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «Πιστεύω πως έχουν τελειώσει οι διαρροές από την εκπομπή μας. Ακούτε πράγματα; Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι, νομίζω ότι καλά είμαστε». 

Ναταλία Αργυράκη: «Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει αρκετά για εμάς»

«Δεν ανακατεύομαι ποτέ για άλλα πρόσωπα και δεν θέλω να πω τίποτα. Νομίζω ότι ειπώθηκε ό,τι ήταν να ειπωθεί, ξεκαθαρίστηκε και δεν έχει υπάρξει καμία συνέχεια. Ούτε και υπάρχει λόγος να υπάρξει καμία συνέχεια», είπε στη συνέχεια. 

Η Ναταλία Αργυράκη αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια – «Εδώ είναι το σπίτι μου»

«Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει αρκετά για εμάς. Εντάξει, έχει τις απόψεις του και τις καταθέτει. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία και από κει και πέρα ο καθένας καταλαβαίνει, έχει μάτια και αυτιά κι αντιλαμβάνεται», συμπλήρωσε η Ναταλία Αργυράκη.

Ναταλία Αργυράκη: «Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πει αρκετά για εμάς»

Θυμίζουμε ότι η Ναταλία Αργυράκη έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται το 2020, ωστόσο, στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν αποχώρησε από αυτή.   

Ναταλία Αργυράκη: «Ήθελαν να μου βάλουν τρικλοποδιά για να μην προχωρήσω»

Η αποχώρησή της έγινε σε πολύ συγκινητικό κλίμα και με τις καλύτερες ευχές και λόγια αγάπης από τη Ναταλία Γερμανού και τους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

