Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα»

Επί σειρά ετών, ο Γιώργος Παπαδάκης έδινε τη σκυτάλη του πρωινού στην Ελένη Μενεγάκη και τον Πρωινό Καφέ μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να μην αποχαιρετήσει και εκείνη τον καταξιωμένο δημοσιογράφο και παρουσιαστή του Καλημέρα Ελλάδα, ο οποίος έφυγε χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Η Ελένη Μενεγάκη, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1, ανέφερε: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό και όμορφο ταξίδι».

Η ανακοίνωση για την κηδεία του δημοσιογράφου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων».