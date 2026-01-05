VW ID. Polo: Η «πινελιά» από το πρώτο Polo

Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo

VW ID. Polo: Η «πινελιά» από το πρώτο Polo
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού βασίζεται σε γνώριμα λειτουργικά πρότυπα της Volkswagen, τα οποία έχουν εξελιχθεί περαιτέρω, συνδυάζοντας φυσικά χειριστήρια με ψηφιακές επιφάνειες υψηλής ανάλυσης. Παράλληλα, η νέα γενιά λογισμικού που κάνει το ντεμπούτο της στο ID. Polo εισάγει πρόσθετες λειτουργίες και αυξημένη άνεση στην καθημερινή χρήση.

 Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo 

Μια ξεχωριστή σχεδιαστική πινελιά φέρνει στο εσωτερικό τη γοητεία της δεκαετίας του 1980. Μέσω της νέας ρετρό οθόνης, οι ψηφιακές ενδείξεις του πίνακα οργάνων μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού, να μετατραπούν σε γραφικά εμπνευσμένα από το πρώτο Golf, δημιουργώντας έναν συναισθηματικό δεσμό με την ιστορία της μάρκας.

Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo 

Η Volkswagen συνεχίζει να θέτει πρότυπα ποιότητας και άνεσης στις μικρές και compact κατηγορίες, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε οχήματα ανώτερης κατηγορίας. Στο ID. Polo, η φιλοσοφία αυτή συνδυάζεται με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», δημιουργώντας ένα εσωτερικό που αποπνέει θετική ενέργεια και οικειότητα.

Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo 

Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από λεπτομέρειες όπως οι υφασμάτινες επενδύσεις στο ταμπλό και τα ένθετα στις πόρτες, αλλά και από την ευχάριστη υφή όλων των επιφανειών, των κουμπιών και των χειριστηρίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλόξενο περιβάλλον, σχεδιασμένο ώστε ο οδηγός και οι επιβάτες να αισθάνονται άνετα από την πρώτη στιγμή.

Η αρχιτεκτονική του cockpit ακολουθεί έναν καθαρό, οριζόντιο προσανατολισμό. Δύο μεγάλες οθόνες, τοποθετημένες σε μία ενιαία οπτική γραμμή, ορίζουν το περιβάλλον του οδηγού: το ψηφιακό cockpit πίσω από το τιμόνι με διαγώνιο 26,0 εκ. (10,25 ίντσες) και η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος infotainment με διαγώνιο 33 εκ. (σχεδόν 13 ίντσες), η οποία ξεχωρίζει στην κατηγορία της τόσο για το μέγεθος όσο και για τις δυνατότητές της.

Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo 

Τα γραφικά χαρακτηρίζονται από υψηλή ανάλυση και ακρίβεια, ενώ η κεντρική οθόνη είναι εύκολα προσβάσιμη και από τον συνοδηγό. Κάτω από αυτήν, μια διακριτική λωρίδα φιλοξενεί ξεχωριστά φυσικά κουμπιά για τον κλιματισμό και τα αλάρμ. Το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει σαφώς οργανωμένες ενότητες κουμπιών, ενώ ανάμεσα στην υποδοχή smartphone και τις ποτηροθήκες βρίσκεται ένα περιστροφικό χειριστήριο για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος, επιτρέποντας τη ρύθμιση της έντασης και την επιλογή σταθμών ή τραγουδιών.

Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo 

Σημαντική εξέλιξη παρουσιάζει και το ID.Light. Η διαδραστική φωτεινή λωρίδα εκτείνεται πλέον σε όλο το πλάτος του ταμπλό, στη βάση του παρμπρίζ, και για πρώτη φορά συνεχίζεται και στις μπροστινές πόρτες, ενισχύοντας τη διαισθητική επικοινωνία του οχήματος με τον οδηγό.

Η VW παρουσιάζει για πρώτη φορά το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου ID. Polo 

Τέλος, ιδιαίτερες και απροσδόκητες λεπτομέρειες που δημιουργούν συναισθηματική σύνδεση με τον χρήστη συνοψίζονται από την ομάδα σχεδίασης στον όρο «Secret Sauce». Στο ID. Polo, αυτό το «κάτι παραπάνω» εκφράζεται μέσα από τη ρετρό οθόνη, η οποία μετατρέπει, με ένα μόνο πάτημα κουμπιού στο τιμόνι ή μέσω του infotainment, τις ψηφιακές ενδείξεις του πιλοτηρίου σε κλασικές όψεις των οργάνων του Golf I της δεκαετίας του 1980.

