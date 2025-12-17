Η εμμηνόπαυση μειώνει την αντοχή στο αλκοόλ - Τι να κάνετε με το hangover

Εμμηνόπαυση: Η αλλαγή του τρόπου ζωής και η επιλογή της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης για μια ήπια μετάβαση / Βίντεο: ΕΡΤ

Αρκετές γυναίκες που βιώνουν την εμμηνόπαυση διαπιστώνουν ότι η αντοχή τους στο αλκοόλ έχει αλλάξει σημαντικά. Η Δρ. Ναόμι Πότερ, ειδικός στην εμμηνόπαυση και ιδρύτρια του Menopause Care, τονίζει ότι πρόκειται για ένα διαδεδομένο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς συζητιέται σπάνια.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Δρ. Πότερ: «Είναι κάτι που οι γυναίκες διστάζουν λίγο να παραδεχτούν, αλλά είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, αλλά οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι η αντοχή τους στο αλκοόλ μειώνεται». Κάτι που συχνά σημαίνει ότι μεθάμε πιο γρήγορα, ενώ αυξάνονται τα συμπτώματα του hangover.

Όπως δήλωσε η Δρ Πότερ: «Πολλές γυναίκες αποκάλυψαν ότι παλαιότερα μπορούσαν να πιουν μισό μπουκάλι κρασί και να έχουν μια σωστή συζήτηση, χωρίς να νιώθουν συμπτώματα ζάλης ή μέθης, ενώ τώρα το ανέχονται πολύ λιγότερο».

«Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι η αντοχή τους στο αλκοόλ μειώνεται κατά την εμμηνόπαυση» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πέρα από τις σωματικές επιδράσεις, η Δρ Πότερ αναφέρει ότι το αλκοόλ μπορεί επίσης να προκαλέσει άγχος, με αποτέλεσμα αρκετοί να «μην απολαμβάνουν πραγματικά το αίσθημα του να πίνουν».

Εμμηνόπαυση: Συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε το αλκοόλ τις γιορτές

Όπως αναφέρει η Δρ. Ίσμαηλ, γενική ιατρός και πιστοποιημένη ειδικός στην εμμηνόπαυση στο London Gynaecology, ο άνθρωπος βιώνει διάφορες βιολογικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή στο αλκοόλ: «Καθώς μεγαλώνουμε, ειδικά όταν πλησιάζουμε την ηλικία των 40, ουσιαστικά ο μεταβολισμός όλων επιβραδύνεται. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται διάφορες καταστάσεις, όπως την κατανάλωση αλκοόλ, αλλάζει με τον χρόνο».

Και εξήγησε, λέγοντας ότι: «O οργανισμός τείνει να διασπά το αλκοόλ πιο αργά, παραμένοντας στο σώμα για περισσότερο χρονικό διάστημα, επομένως πολλοί άνθρωποι βιώνουν παρενέργειες, όπως το να το αισθάνονται πιο έντονα τα συμπτώματα του hangover την επόμενη μέρα».

Άλλες αλλαγές, οι οποίες συνδέονται με την ηλικία, μπορούν επίσης να συμβάλλουν αισθητά σε αυτές τις επιδράσεις, τόνισε η Δρ. Ίσμαηλ: «Επειδή ο μεταβολισμός μας επιβραδύνεται, η σύσταση του σώματός μας μπορεί να αλλάξει μελλοντικά και κατά την εμμηνόπαυση».

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, κάποιες επιπλέον αλλαγές είναι:

Το σώμα αποθηκεύει φυσικά περισσότερο λίπος παρά μυϊκή μάζα καθώς μεγαλώνουμε, ενώ το λίπος δεν απορροφά ή αποθηκεύει το αλκοόλ τόσο καλά όσο οι μύες

Επιπλέον, το ήπαρ, που είναι το κύριο όργανο που διασπά το αλκοόλ, γίνεται λίγο λιγότερο αποτελεσματικό καθώς μεγαλώνουμε

Οι ορμονικές διακυμάνσεις κατά την εμμηνόπαυση προσθέτουν ένα ακόμη «λιθαράκι» σε αυτό.

Όπως αναφέρει η Δρ. Ίσμαηλ: «Τα οιστρογόνα επηρεάζουν σχεδόν κάθε μέρος του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο το σώμα σας επεξεργάζεται το αλκοόλ και γενικά τις τοξίνες. Έτσι, καθώς τα επίπεδα των οιστρογόνων αυξάνονται και μειώνονται κατά την εμμηνόπαυση, ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεστε το αλκοόλ δεν θα είναι τόσο αποδοτικός όσο ήταν παλαιότερ».

Εμμηνόπαυση: Συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε το αλκοόλ τις γιορτές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει τα συνηθισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

«Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει μια υπερβολική, αθροιστική επίδραση στα ήδη υπάρχοντα περιεμμηνοπαυσιακά συμπτώματά σας», αναφέρει η Δρ Πότερ. «Είναι σαν δύο "κακές δίδυμες αδελφές" που συνεργάζονται αρμονικά για να κάνουν τα πράγματα χειρότερα».

Εξηγεί ότι κάποιες γυναίκες διαπιστώνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα ύπνου, τα οποία συχνά σχετίζονται με την εμμηνόπαυση: «Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να διαταράξει τον ύπνο REM, καθώς είναι πολύ πιο πιθανό να έχετε αυξημένες νυχτερινές αφυπνίσεις, αλλά αν αυτό προστεθεί στα περιεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα ύπνου, μπορεί να ενισχύσει το πρόβλημα».

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να εντείνει το άγχος.

Όπως διαπιστώνει η Δρ. Ίσμαηλ: «Η έλλειψη ύπνου θα σας κάνει να αισθάνεστε χάλια από μόνη της, αλλά ειδικά αν ήδη έχετε όλες τις αλλαγές διάθεσης και το άγχος που μπορεί να συνοδεύουν την εμμηνόπαυση, θα τα κάνει λίγο χειρότερα».

Επιπλέον, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει τις εξάψεις και τις νυχτερινές εφιδρώσεις.

«Το αλκοόλ είναι αυτό που ονομάζουμε αγγειοδιασταλτικό, δηλαδή κάνει τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται και αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν έχετε εξάψεις», εξηγεί η Δρ Πότερ. «Έτσι, και πάλι έχει αυτό το είδος αθροιστικής επίδρασης. Είναι πολύ πιο πιθανό να έχετε συχνές και πιο έντονες εξάψεις αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ».

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να ξαναπάρετε τον έλεγχο και να διαχειριστείτε αυτές τις επιδράσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και μετά.

Να είστε ειλικρινείς

«Νομίζω ότι είναι απλώς θέμα να είμαστε λογικοί και ειλικρινείς με τον εαυτό μας σχετικά με το πόσο πίνουμε», λέει η Δρ. Ίσμαηλ. «Όλοι μας θέλουμε φυσικά να βλέπουμε το καλύτερο στον εαυτό μας, οπότε δεν είμαστε πάντα ειλικρινείς με τον εαυτό μας όσον αφορά το πόσο συχνά και πόσο πίνουμε».

Κάντε διαλείμματα

«Σκεφτείτε να κάνετε διαλείμματα και περιόδους αποχής για να δείτε πώς αισθάνεστε, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να ξεκουραστεί λίγο», προτείνει η Δρ. Ίσμαηλ.

Αποδεχτείτε το

«Το να το πολεμάτε δεν λειτουργεί πραγματικά, οπότε είναι σημαντικό να αποδεχτείτε ότι πιθανότατα δεν θα μπορείτε να πίνετε όπως όταν ήσασταν στα 20 σας», αναφέρει η Δρ. Πότερ. «Κάνοντας κάποιες προσαρμογές στον τρόπο ζωής και σκεπτόμενοι πώς θα είναι η κοινωνική σας ζωή, αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολο».

Μείνετε ενυδατωμένες

«Μείνετε ενυδατωμένοι γιατί το αλκοόλ είναι διουρητικό, και ένας από τους λόγους που αισθάνεστε τόσο άσχημα την επόμενη μέρα είναι επειδή είστε τόσο αφυδατωμένοι», λέει η Δρ. Ίσμαηλ. «Ίσως να σκεφτείτε να πάρετε και ηλεκτρολύτες».

Δοκιμάστε τη μέθοδο της εναλλαγής

«Αν πρόκειται να πιείτε, προσπαθήστε να πίνετε ένα μεγάλο ποτήρι νερό μετά από κάθε αλκοολούχο ποτό ή δοκιμάστε να εναλλάσσετε αλκοολούχα ποτά με μη αλκοολούχα», προτείνει η Δρ. Πότερ.

Μην πίνετε με άδειο στομάχι

«Βεβαιωθείτε ότι δεν πίνετε με άδειο στομάχι και ότι έχετε φάει ένα σωστό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά γεύμα πριν ξεκινήσετε να πίνετε», συνιστά η Δρ Πότερ.

Δοκιμάστε μη αλκοολούχες επιλογές

«Υπάρχουν πλέον καταπληκτικά μη αλκοολούχα ποτά στην αγορά που σας κάνουν να νιώθετε ότι πίνετε κάτι εορταστικό», δηλώνει η Δρ Πότερ.