Έλενα Παπαρίζου: Έίναι έτοιμη να επιστρέψει στην καρέκλα του κριτή

«Μπορεί να παθαίνουν διάφορα ψυχοσωματικά. Μπορεί να ‘ναι και κούραση»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλενα Παπαρίζου είναι έτοιμη να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μετά τη σύντομη περιπέτεια υγείας που την κράτησε εκτός τις προηγούμενες ημέρες.

Έλενα Παπαρίζου: Έίναι έτοιμη να επιστρέψει στην καρέκλα του κριτή

Η ποπ σταρ πήρε εξιτήριο την περασμένη Παρασκευή, ενώ η πρόσφατη κυκλοφορία του νέου της ντουέτου με τον Πάνο Μουζουράκη λειτούργησε καθησυχαστικά για τους θαυμαστές της. Πριν από λίγες ώρες πόσταρε και τη φωτογραφία από τη συνεργασία της με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega, η Έλενα αναμένεται να δώσει το «παρών» κανονικά στο The Voice, επιστρέφοντας στη θέση της coach.

Έλενα Παπαρίζου: Έίναι έτοιμη να επιστρέψει στην καρέκλα του κριτή

Μάλιστα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε: «Αυτοί οι καλλιτέχνες, έχουμε πει ότι τα δίνουν 100%. Μπορεί να παθαίνουν διάφορες κρίσεις. Μπορεί να παθαίνουν διάφορα ψυχοσωματικά. Μπορεί να ‘ναι και κούραση. Το τι fake news ακούγεται, δεν υπάρχει». 

Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»

Θυμίζουμε ότι η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Έλενα Παπαρίζου: Έίναι έτοιμη να επιστρέψει στην καρέκλα του κριτή

