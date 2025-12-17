FIAT Grande Panda: «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα

Γιατί το ψήφισαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 12:58 GNTM: Τα αγόρια «αλληθώρισαν» με την Μπέττυ Μαγγίρα
17.12.25 , 12:51 Ένας συλλεκτικός χάρτης του Μοριά από τη 2η Ενετοκρατία στο Cash or Trash!
17.12.25 , 12:41 Την Παρασκευή παίρνουν τα δώρα τους οι συνταξιούχοι
17.12.25 , 12:32 Εγκαίνια ανακαινισμένων παιδικών χαρών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων
17.12.25 , 12:17 Αλήθειες με τη Ζήνα: Στηρίζει και αυτές τις γιορτές τα Παιδικά Χωριά SOS
17.12.25 , 12:09 Δημήτρης Μακαλιάς: «Ούτε στο κινητό μου δεν μπορώ να διαβάζω ειδήσεις»
17.12.25 , 12:06 Θρίλερ στην Αλαμπάμα: Γνωστή ρεπόρτερ βρέθηκε νεκρή με τον σύζυγό της
17.12.25 , 12:00 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόλισε το δέντρο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της
17.12.25 , 11:14 Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
17.12.25 , 10:37 Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η... συμφιλίωση στον «αέρα»
17.12.25 , 10:15 Ναταλία Αργυράκη για Κώστα Τσουρό: «Εδώ νιώθω μαθήτρια. Μαθαίνω, ρουφάω...»
17.12.25 , 10:12 Παναθηναϊκός: Tραυματίστηκε ο Σλούκας και αποχώρησε
17.12.25 , 10:07 Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο σχολείο
17.12.25 , 10:01 Βιασμός 9χρονου Θεσσαλονίκη: «Δεν άντεξε άλλο η ψυχή του και μίλησε»
17.12.25 , 09:57 Έλενα Παπαρίζου: Έίναι έτοιμη να επιστρέψει στην καρέκλα του κριτή
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Αυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν απαιτητικές εξελίξεις
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality θα καταγγείλει τον τραγουδιστή
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
FIAT Grande Panda: «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 27 μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα, έδωσαν με τις ψήφους τους το χρίσμα στο FIAT Grande Panda για το 2026, αναγνωρίζοντας τη δυναμική επιστροφή της θρυλικής μάρκας στο B-Segment. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο Eleon Loft, το Grande Panda συγκέντρωσε 378 βαθμούς και κατέκτησε την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από το δεύτερο μοντέλο.

Κερδίζοντας τους εκλέκτορες με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, το Grande Panda υπογραμμίζει εμφατικά τη διαχρονική αυθεντία της FIAT στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης. Σχεδιασμένο με έμπνευση από το Centro Stile στο Τορίνο, το Grande Panda έχει σαφείς αναφορές στο εμβληματικό FIAT Panda του 1980 και αρέσει σε όλους.

FIAT Grande Panda: «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα

Τις παντρεύει δε με μοντέρνα εικόνα, κορυφαία τεχνολογία και αμέτρητες στιλιστικές λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους. Προσεγγίζοντας το δημοφιλές B-Segment με χαρακτηριστικά B-SUV, το Grande Panda έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 18,3 cm και στην καμπίνα του φιλοξενεί άνετα τέσσερις ενήλικους και 412 lt αποσκευών.

Εκτός από μοναδική σχεδίαση, το Grande Panda διαθέτει επίσης γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη και έχει εισαγωγική τιμή €16.990 οπότε ακαταμάχητο value for money. Διατίθεται με κινητήρα βενζίνης 100 HP και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, με υβριδικό σύστημα 110 HP και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο έξι ταχυτήτων καθώς και με αμιγώς ηλεκτρικό κινητήρα 113 HP και αυτονομία 320 km στο μικτό κύκλο WLTP.

Tο ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την μάρκα. Καλύπτεται δε από 5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, 8 έτη για την μπαταρία υψηλής τάσης της ηλεκτρικής έκδοσης και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FIAT
 |
FIAT GRANDE PANDA
 |
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top