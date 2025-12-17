FIAT Grande Panda: «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα

Τα 27 μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα, έδωσαν με τις ψήφους τους το χρίσμα στο FIAT Grande Panda για το 2026, αναγνωρίζοντας τη δυναμική επιστροφή της θρυλικής μάρκας στο B-Segment. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο Eleon Loft, το Grande Panda συγκέντρωσε 378 βαθμούς και κατέκτησε την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από το δεύτερο μοντέλο.

Κερδίζοντας τους εκλέκτορες με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, το Grande Panda υπογραμμίζει εμφατικά τη διαχρονική αυθεντία της FIAT στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης. Σχεδιασμένο με έμπνευση από το Centro Stile στο Τορίνο, το Grande Panda έχει σαφείς αναφορές στο εμβληματικό FIAT Panda του 1980 και αρέσει σε όλους.

Τις παντρεύει δε με μοντέρνα εικόνα, κορυφαία τεχνολογία και αμέτρητες στιλιστικές λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους. Προσεγγίζοντας το δημοφιλές B-Segment με χαρακτηριστικά B-SUV, το Grande Panda έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 18,3 cm και στην καμπίνα του φιλοξενεί άνετα τέσσερις ενήλικους και 412 lt αποσκευών.

Εκτός από μοναδική σχεδίαση, το Grande Panda διαθέτει επίσης γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη και έχει εισαγωγική τιμή €16.990 οπότε ακαταμάχητο value for money. Διατίθεται με κινητήρα βενζίνης 100 HP και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, με υβριδικό σύστημα 110 HP και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο έξι ταχυτήτων καθώς και με αμιγώς ηλεκτρικό κινητήρα 113 HP και αυτονομία 320 km στο μικτό κύκλο WLTP.

Tο ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την μάρκα. Καλύπτεται δε από 5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, 8 έτη για την μπαταρία υψηλής τάσης της ηλεκτρικής έκδοσης και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη.