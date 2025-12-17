Ελένη Μενεγάκη: Κι όμως... έχει μπάλα στο δέντρο της με το πρόσωπό της!

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Ελένη Μενεγάκη από την εκπομπή Το Πρωινό

Σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο κλίμα μάς έβαλε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία πόσταρε νέες φωτογραφίες στο προφίλ της λογαριασμό στο Instagram, με φόντο το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Ανάμεσα στα στολίδια που κοσμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της υπάρχει και μία μπάλα με το πρόσωπό της, δίνοντας ακόμα πιο προσωπικό χαρακτήρα στη γιορτινή διακόσμηση.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα!».

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Έχοντας ήδη στολίσει το σπίτι της, η Ελένη Μενεγάκη χαλάρωσε στον προσωπικό της χώρο και μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα, στα οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, απολαμβάνοντας την πιο μαγική εποχή του χρόνου.