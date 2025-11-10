Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους

Παρακολούθησαν τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία βρέθηκε στο ΟΑΚΑ μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την 10χρονη κόρη τους, Μαρίνα Παντζοπούλου, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα τένις του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις και κρατά χαμηλό προφίλ, απαθανατίστηκε χαμογελαστή και χαλαρή στο πλευρό του συζύγου και της κόρης της. Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά, ενώ η μικρή Μαρίνα έκλεψε τις εντυπώσεις!

Η κάμερα του “Πρωινού” του ΑΝΤ1 και η ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια συνάντησαν την παρουσιάστρια και τον επιχειρηματία έξω από το γήπεδο, με την Ελένη να είναι –όπως πάντα– ευγενική, αλλά φειδωλή στις δηλώσεις της.

Αναλυτικότερα, ο σύντομος αλλά χαρακτηριστικός διάλογος είχε ως εξής:

-Τι κάνετε; Δεν περιμέναμε να σας δούμε εδώ…

-Το ξέρω. Είδατε;

-Πώς είστε; Τι κάνετε;

-Πώς με βλέπετε;

-Σας βλέπουμε ανανεωμένη. Να περιμένουμε κάτι από εσάς;

-Την αγάπη μου περιμένετε και θα την έχετε συνέχεια.

Με το γνωστό της χιούμορ και την αφοπλιστική της ευγένεια, η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε να αποκαλύψει αν ετοιμάζει κάποια επαγγελματική επιστροφή, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο.

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
