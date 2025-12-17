Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του Αχιλλέα για τα Φαντάσματα!

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν στο The 2Night Show της Τρίτης ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη φετινή του συμμετοχή του στη σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, ενώ αποκάλυψε και την απολαυστική ατάκα του γιου του, όταν τον είδε να παίζει στη σειρά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 21 χρόνια πορείας του στην υποκριτική και αναπόλησε τη διαδρομή του από την πρώτη του εμφάνιση στις «Σειρήνες στο Αιγαίο» και τη μαθητική ταινία Οκνηρία. «Δούλευα σε ένα μπαρ ρέστοραν στου Ψυρρή και με είδε εκεί ο Νίκος Περράκης και μου πρότεινε να περάσω από την οντιισόν γιαι τις Σειρήνες στο Αιγαίο. Μου λέει ξέρεις Κρητικά;” Λέω “όχι”. Μου λέει “δεν μπορεί να σου μάθει η μαμά σου λίγα;”», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια Θυμήθηκε τα πρώτα του σκιρτήματα για τον κινηματογράφο, την περίοδο που εργαζόταν στο μπαρ του «Σινέ Ψυρρή» και τα όνειρα που έκανε τότε για τη μεγάλη οθόνη. Παράλληλα μίλησε για τη σχέση που είχε με τους γονείς του, τον Ντίνο Αυγουστίδη και τη Μαρία Τζομπανάκη, αλλά και για τον μονάκριβο γιο του, τον Αχιλλέα, εξηγώντας πώς βίωσε ο ίδιος την πατρότητα και πώς αυτή άλλαξε την οπτική του στη ζωή.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης με την Έλλη Τρίγγου στα Φαντάσματα

«Ο γιος μου πηγαίνει προνήπιο, έβλεπε Τα Φαντάσματα και μου έλεγε “γιατί κάνεις μπούρδες;”. Του λέω "Δεν ντρέπεσαι να λες για τον πατέρα σου ότι κάνει μπούρδες;". Και μου λέει “όχι, δεν ντρέπομαι, εσύ δεν ντρέπεσαι;”».

Για την πατρότητα είπε: «Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, που δεν είναι ένα και ένα ίσον δύο, και υπάρχει φασαρία και άγχος, τι εξίσωση να λύσεις; Το ένστικτο που εμπιστεύονταν οι δικοί μας - άσε το κομμάτι της βίας… Αυτό, γενναία θα σου πω ότι θα μπορούσε να περισσεύει για μια ολόκληρη γενιά, αλλά το ένστικτο δεν είναι κακό να το ακούμε».

Θυμίζουμε ότι ο Ορφέας Αυγουστίδης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Γεωργία Κρασσά, τον Ιούνιο του 2022, σε μια θρησκευτική τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στο Κορωπί Αττικής.

Πριν τον γάμο, το ζευγάρι είχε ήδη κάνει σύμφωνο συμβίωσης και είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί, τον Αχιλλέα Κωνσταντίνο, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιου του 2021.