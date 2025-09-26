Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός

Ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», υποδυόμενος τον Χάρη, τον σύντροφο της Μαρίνας (Έλλη Τρίγγου). Το ζευγάρι κληρονομεί ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο όμως κρύβει πολλές εκπλήξεις, καθώς είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα που αναστατώνουν την καθημερινότητά τους. Ο αγαπημένος ηθοποιός φέρνει στη μικρή οθόνη έναν ρόλο γεμάτο χιούμορ, αμηχανία και τρυφερότητα, δίνοντας ξεχωριστό στίγμα στη σειρά.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε σήμερα, στην επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου για το star.gr, ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε για την τηλεοπτική του εμπειρία, τη χημεία με την Έλλη Τρίγγου και τα... φαντάματα, τον τρόπο με τον οποίο «ζωντανεύει» τον Χάρη, έναν χαρακτήρα που έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις πέρα από κάθε φαντασία.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γιατί ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ απολαυστικό και έχει πολύ κόπο από πίσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη η παραγωγή και ο σχεδιασμός όλος. Καταφέραμε να συντονιστούμε 12-13 άτομα να κάνουμε την ίδια σκηνή μαζί, χωρίς να έχουμε επαγγελματικό παρελθόν» είπε αρχικά ο ηθοποιός για τα γυρίσματα της σειράς.

«Όταν ήμουν μικρός πολύ, προσπαθούσα να λυγίσω κουτάλια με τη σκέψη μου»

Στην ερώτηση αν πιστεύει στα.. φαντάσματα ή αν έχει νιώσει ποτέ κάτι μεταφυσικό, ο Ορφέαςς Αυγουστίδης απάντησε: «Μεταφυσικό όχι, αλλά όταν ήμουν μικρός πολύ, προσπαθούσα να λυγίσω κουτάλια με τη σκέψη μου ή να κρατήσω ακίνητα τα σύννεφα. Ο γιος μου, ο Αχιλλέας δε φοβάται τα φαντάσματα. Πάει νήπιο τώρα, έχει αναπτύξει την προσωπικότητά του. Φοβάται το Γκρότλιν και το Γκρούφαλο. Θα τα μάθεις όταν κάνεις παιδιά (γέλια)».

«Αν κληρονομούσα εγώ κάτι σαν τον χαρακτήρα που υποδύομαι θα ήθελα να είναι αυτή η έπαυλη ακριβώς, με αυτά τα φαντάσματα αλλά να τα βλέπω και να μπορω να τους μιλάω κι εγώ» είπε στη συνέχεια ο Ορφέας Αυγουστίδης κι έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές του Star την Κυριακή 28/9, στις 21.00!

Κάμερα Amber Doku