Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός

Το star.gr στην επίσημη πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 20:20 Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης
26.09.25 , 20:00 Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» - Τα πρώτα λόγια της οδηγού
26.09.25 , 19:31 ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων
26.09.25 , 19:31 Η νέα BMW iX5 Hydrogen με καμουφλάζ
26.09.25 , 19:16 Νετανιάχου: Ηγέτες που με καταδικάζουν δημόσια, με ευχαριστούν ιδιωτικά!
26.09.25 , 19:14 Σαρκοζί: Οδηγείται σε κελί 9 τετραγωνικών - Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα
26.09.25 , 19:04 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
26.09.25 , 19:00 Volvo Car Hellas: Νέα στρατηγική συνεργασία
26.09.25 , 17:58 Επίδομα θέρμανσης 2025–2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση
26.09.25 , 17:55 Αυλώνας: Ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού φέρεται να κακοποίησε 3χρονο
26.09.25 , 17:54 Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»
26.09.25 , 17:30 Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα
26.09.25 , 17:04 Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε τυπικά»
26.09.25 , 16:55 Άνδρας κάηκε μαζί με δύο παιδιά 9 ετών σε Tesla – Μπλόκαραν οι πόρτες
26.09.25 , 16:52 Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» - Τα πρώτα λόγια της οδηγού
Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
Μαρία Λουίζα Βούρου: H συγκίνηση για τον πατριό της- «Ήταν σαν μπαμπάς μου»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βοιωτία: Προανάκριση για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης
Άνδρας κάηκε μαζί με δύο παιδιά 9 ετών σε Tesla – Μπλόκαραν οι πόρτες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», υποδυόμενος τον Χάρη, τον σύντροφο της Μαρίνας (Έλλη Τρίγγου). Το ζευγάρι κληρονομεί ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο όμως κρύβει πολλές εκπλήξεις, καθώς είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα που αναστατώνουν την καθημερινότητά τους. Ο αγαπημένος ηθοποιός φέρνει στη μικρή οθόνη έναν ρόλο γεμάτο χιούμορ, αμηχανία και τρυφερότητα, δίνοντας ξεχωριστό στίγμα στη σειρά.

Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε σήμερα, στην επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου για το star.gr, ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε για την τηλεοπτική του εμπειρία, τη χημεία με την Έλλη Τρίγγου και τα... φαντάματα, τον τρόπο με τον οποίο «ζωντανεύει» τον Χάρη, έναν χαρακτήρα που έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις πέρα από κάθε φαντασία.

αυγουστιδης

Ο Ορφέας Αυγουστίδης στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γιατί ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ απολαυστικό και έχει πολύ κόπο από πίσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη η παραγωγή και ο σχεδιασμός όλος. Καταφέραμε να συντονιστούμε 12-13 άτομα να κάνουμε την ίδια σκηνή μαζί, χωρίς να έχουμε επαγγελματικό παρελθόν» είπε αρχικά ο ηθοποιός για τα γυρίσματα της σειράς.

τα φαντασματα

«Όταν ήμουν μικρός πολύ, προσπαθούσα να λυγίσω κουτάλια με τη σκέψη μου»

Στην ερώτηση αν πιστεύει στα.. φαντάσματα ή αν έχει νιώσει ποτέ κάτι μεταφυσικό, ο Ορφέαςς Αυγουστίδης απάντησε: «Μεταφυσικό όχι, αλλά όταν ήμουν μικρός πολύ, προσπαθούσα να λυγίσω κουτάλια με τη σκέψη μου ή να κρατήσω ακίνητα τα σύννεφα. Ο γιος μου, ο Αχιλλέας δε φοβάται τα φαντάσματα. Πάει νήπιο τώρα, έχει αναπτύξει την προσωπικότητά του. Φοβάται το Γκρότλιν και το Γκρούφαλο. Θα τα μάθεις όταν κάνεις παιδιά (γέλια)».

«Αν κληρονομούσα εγώ κάτι σαν τον χαρακτήρα που υποδύομαι θα ήθελα να είναι αυτή η έπαυλη ακριβώς, με αυτά τα φαντάσματα αλλά να τα βλέπω και να μπορω να τους μιλάω κι εγώ» είπε στη συνέχεια ο Ορφέας Αυγουστίδης κι έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές του Star την Κυριακή 28/9, στις 21.00!

 

Κάμερα Amber Doku

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top