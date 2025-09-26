Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»

Παρακολουθήσαμε την επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου της πολυαναμενόμενης κωμικής σειράς «Τα Φαντάσματα» που έρχεται στο Star, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Τα «Φαντάσματα», βασισμένη στην επιτυχημένη παραγωγή του BBC, μας ταξιδεύει σε ένα παλιό αρχοντικό που κρύβει μυστικά και… εννέα φαντάσματα από διαφορετικές εποχές. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, την οποία υποδύεται με μοναδικό τρόπο η Έλλη Τρίγγου. Μαζί με τον σύντροφό της Χάρη (Ορφέας Αυγουστίδης), κληρονομεί το αρχοντικό και, μετά από ένα απρόσμενο ατύχημα, αποκτά την ικανότητα να βλέπει και να συνομιλεί με τα φαντάσματα. Ο Χάρης όμως, δεν τα βλέπει και αυτό οδηγεί σε ξεκαρδιστικές σκηνές και διαλόγους.

Η Έλλη Τρίγγου, μέσα από τον ρόλο της, ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, δίνοντας στη σειρά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που την κάνει ξεχωριστή. Είχαμε την ευκαιρία να της μιλήσουμε σε μια αποκλειστική συνέντευξη για το star.gr συναντώντας τη στην αίθουσα Gold Class στα Village Cinemas, όπου μας μίλησε για την εμπειρία της στη σειρά, τη συνεργασία με τους συναδέλφους της και τη χαρά της που συμμετέχει σε ένα τόσο φιλόδοξο και πρωτότυπο τηλεοπτικό εγχείρημα.

Η Έλλη Τρίγγου στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

«Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κωμική σειρά και είμαι ευτυχισμένη! Ήταν όλα καινούργια για εμένα, αλλά νιώθω πολύ χαρούμενη. Κάποιες φορές σκεφτόμουν μήπως το παρακάνω με τη χαρά μου αλλά έχω διασκεδάσει πάρα πολύ» είπε η ηθοποιός για τα γυρίσματα της σειράς.

«Γυρίζαμε τις σκηνές δύο φορές, μία όλοι μαζί με τα φαντάσματα και μία οι δυο μας, οπότε ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και ενδιαφέρον» ανέφερε για τη «δυσκολία» των γυρισμάτων.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να γίνει φάντασμα στην πραγματική ζωή ποιον ή τι θα στοίχειωνε, η Έλλη Τρίγγου απάντησε πως θα ήθελε να πετάει και να βλέπει τα πράγματα από ψηλά.

Κάμερα Amber Doku