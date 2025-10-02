Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»

Η αναφορά στον γιο του και η συνεργασία του με την Έλλη Τρίγγου

Περισσότερα

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 02.10.25, 12:33
Ακούστε το άρθρο

Ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», η οποία συστήθηκε στο κοινό την περασμένη Κυριακή. Οι τηλεθεατές αποθέωσαν το νέο «διαμάντι» του μετρ της κωμωδίας Λευτέρη Παπαπέτρου, και φυσικά τους πρωταγωνιστές. 

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

Δείτε on demand όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική πρεμιέρα, ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο Breakfast@Star. Ο τηλεοπτικός «Χάρης» μίλησε στην Ελένη και τον Ετεοκλή για τον νέο του ρόλο και τη συμπρωταγωνίστριά του, Έλλη Τρίγγου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία τους.

«Το βρήκα ιδανικό σαν πρόταση. Έχει ανατρεπτικές ατάκες κι ένα χιούμορ πολύ ωραίο. Τα Φαντάσματα κρύβουν μυστικά. Σε κάθε επεισόδιο θα βλέπουμε κι ένα κομμάτι της ιστορίας του παρελθόντος του κάθε φαντάσματος. 

Με την Έλλη Τρίγγου δεν είχαμε ξαναδουλέψει. Ήταν ένα δώρο για μένα, γιατί είναι πολύ όμορφο η καθημερινότητά σου να έχει σχέσεις και να δημιουργήσει και καινούριες σχέσεις», δήλωσε ο Ορφέας Αυγουστίδης το πρωί της Πέμπτης 2/10. 

Τα ουρλιαχτά της Μαρίνας μόλις εμφανίστηκαν μπροστά της Τα Φαντάσματα

Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»

Η φύση της δουλειάς του είναι τέτοια, ώστε να χρειάζεται να λείπει αρκετές ώρες από το σπίτι.Προλαβαίνει να χαρεί τον γιο του, Αχιλλέα; 

«Τον χαίρομαι γιατί στη δουλειά μας έχουμε τη δυνατότητα όταν είμαστε τυχεροί να επιλέξουμε και να οργανώσουμε λίγο το χρόνο μπροστά», απάντησε ο ηθοποιός. Στη συνέχεια αποκάλυψε, μάλιστα, πως έχει αρνηθεί επαγγελματική πρόταση, για να βρίσκεται κοντά στο παιδί του.

Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός

«Ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μακριά. Έχουμε την τάση να βλέπουμε ότι σε κάτι είναι καλό το παιδί μας και να κάνουμε υπερβολές», συμπλήρωσε για το πώς φαντάζεται τον μικρό Αχιλλέα στο μέλλον.

Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»

Όσο για το αν οι γονείς του, Μαρία Τζομπανάκη και Ντίνος Αυγουστίδης, τον παρακίνησαν να ασχοληθεί με την υποκριτική, ξεκαθάρισε: «Όχι, με τη στάση ζωής τους οι γονείς μου με παρακινήσανε να είμαι αυτός ο άνθρωπος που είμαι τώρα και εμπλουτισμένος μετά με τις εμπειρίες τις δικές μου από τη στιγμή που έφυγα από το σπίτι μέχρι σήμερα».

Ο πατέρας και η μητέρα του -εννοείται- ότι είδαν το πρώτο επεισόδιο της σειράς και -εννοείται ότι- τους άρεσε: «Το χάρηκαν πολύ και οι δύο. Τους άρεσε πάρα πολύ, γελάσανε. Τους άρεσε η ποιότητα της δουλειάς, της παραγωγής, όλο. Το σύνολο. Είναι όντως ξεχωριστή δουλειά, δήλωσε ο αγαπημένος πρωταγωνιστής. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε περισσότερα:
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
BREAKFAST@STAR
