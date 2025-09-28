Ο τρόμος και τα ουρλιαχτά της Μαρίνας μόλις είδε τα Φαντάσματα

Φτάνοντας έξω από το αρχοντικό στην Κηφισιά, ο Χάρης μέσα από το αυτοκίνητο ανακοινώνει στη Μαρίνα τα σχέδιά του. Της λέει ότι έβαλε όλες του τις οικονομίες στην ανακαίνιση του σπιτιού που κληρονόμησαν και πως οι μάστορες είναι καθ' οδόν.

Στο μυαλό της Μαρίνας επικρατεί το απόλυτο χάος, μιας και δεν είναι σίγουρη αν είναι η απόφασή τους να μείνουν εδώ είναι σωστή. Τα Φαντάσματα βλέπουν τους νεοφερμένους αναστατώνονται και προσπαθούν να τρομάξουν το ζευγάρι, ώστε να τους τρέψουν σε φυγή.

Μέσα σε ένα από τα πολλά δωμάτια, η Μαρίνα ανακαλύπτει την ικανότητά της να βλέπει και να επικοινωνεί με τα φαντάσματα. «Ποιος είσαι εσύ», είπε, όταν είδε τον πρώτο αόρατο συγκάτοικό της.

Το σοκ της Μαρίνας μόλις βλέπει τα Φαντάσματα

«Τι έπαθες μωρο μου; Έχεις ασπρίσει. Είσαι καλά;», της είπε ο Χάρης, πρσπαθώντας αποκωδικοποιήσει το τρομακρατημένο βλέμμα της. Λίγο μετά εμφανίζονται μπροστά της και τα εννέα φαντάσματα με την ίδια να ξεσπά σε ουρλιαχτά.

Η συνάντηση της Μαρίνας με τους αόρατους συγκατοίκους της