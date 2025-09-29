Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

Όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στο Breakfast@Star

Media
Σαρωτική ήταν η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του Star, Τα Φαντάσματα. Οι τηλεθεατές αποθέωσαν τον Χάρη, τη Μαρίνα και τα εννέα κατεργάρικα φαντάσματα που θα «στοιχειώνουν» από εδώ και πέρα τις Κυριακές μας. 

Τα Φαντάσματα αποχαιρετούν την τελευταία ένοικο του αρχοντικού

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης κι η Μαρίνα μπαίνουν στο αρχοντικό που κληρονόμησαν

«Τα πάντα με έκαναν να πω "ναι" σε αυτή τη σειρά. Το κοινό θα αγαπήσει πάρα πολύ την παρέα των Φαντασμάτων», δήλωσε ο Ορφέας Αυγουστίδης στην κάμερα του Breakfast@Star, που τον συνάντησε στην επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς. 

Ο τρόμος και τα ουρλιαχτά της Μαρίνας μόλις είδε τα Φαντάσματα

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

«Έχουμε διασκεδάσει πολύ με αυτή τη δουλειά. Έχουμε περάσει φανταστικά. Αγάπησα τον ρόλο μου από την πρώτη στιγμή. Ταυτίζομαι πολύ μαζί του», είπε με τη σειρά της η Έλλη Τρίγγου, «Αγαπώ πολύ τον Ορφέα. Είναι τετραπέρατος και το πιο γλυκό πλάσμα», συμπλήρωσε η ηθοποιός για τον συμπρωταγωνιστή της με τα συναισθήματα να είναι αμοιβαία. 

«Έχω αγαπήσει πολύ αυτή τη σειρά. Η δουλειά που έχει γίνει σε επίπεδο κειμένου από τον Θοδωρή Πετρόπουλο είναι εξαιρετική. Μετά το επιτελείο των ηθοποιών ήταν πολύ υψηλού επιπέδου», απάντησε η Ναταλία Τσαλίκη στην ερώτηση γιατί δέχτηκε με χαρά να συμμετάσχει στη νέα κωμωδία του Star. 

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

«Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα», ανέφερε το έτερο φάντασμα, Χάρης Φλέουρας

«Όλοι κρύβουμε ένα μικρό πειραχτήρι μέσα μας, γιατί είχαμε πολύ πλάκα στα γυρίσματα», παραδέχτηκε η Ευαγγελία Καρακατσάνη.

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

«Ο ρόλος μου είναι αξιολάτρευτος... έχει κάτι το χαζούλικο», τόνισε ο Νίκος Γιαλέλης.

«Έφυγε ένα μεγάλο άγχος. Καταλάβε τι κάναμε όλον αυτόν τον καιρό. Μας άρεσε αυτό που είδαμε», σημείωσε ο Άλκης Μπακογιάννης.

Το ευφυές κι απολαυστικό σενάριο έκανε τον Άρη Τρυπάκη να πει το μεγάλο «ναι»: «Είπα το "ναι" στη σειρά γιατί με το που διάβασα το σενάριο άρχισα να γελάω», εξήγησε με τον Θοδωρή Σκυφτούλη να συμπληρώνει: «Στη σειρά λειτουργήσαμε ως θίασος. Ήμασταν όλοι παρόντες σε κάθε σκηνή», Θοδωρής Σκυφτούλης.

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

«Αυτό που θα κάνει το κοινό αγαπήσει τη σειρά είναι ότι έχει να κάνει με μια ιδιαίτερη εναλλακτική οικογένεια», κατέληξε η Αμαλία Γιαννίκου, σκηνοθέτης της τηλεοπτικής σειράς.

Τα Φαντάσματα κυριάρχησαν στους πίνακες τηλεθέασης και στο X

Η πρεμιέρα των Φαντασμάτων έσκισε σε νούμερα τηλεθέασης, ενώ ανάλογη απήχηση είχε και στα social media. Κατά την προβολή του πρώτου επεισοδίου η πλατφόρμα Χ πήρε φωτιά με τους χρήστες να αποθεώνουν τους πρωταγωνιστές.

«Το βλέπω τα Φαντάσματα θα γίνουν η αγαπημένη μου σειρά για φέτος. Τα σπάει η σειρά», «Νομίζω βρήκαμε νικητή με διαφορά στην κωμωδία για φέτος. Ό,τι κι αν ακολουθήσει», «Τα καλύτερα εφέ που έχουμε δει σε ελληνική σειρά και πολύ ωραία τυπάκια Έλλη κι Ορφέας», «Η αγαπημένη μου σειρά για φέτος.Έτσι πρέπει να είναι οι σειρές, πάρτε μαθήματα», είναι μερικά ενδεικτικά σχόλια.

Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
