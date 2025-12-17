Δήλωσε συμμετοχή για την επόμενη Φάρμα Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία και διεκδίκησε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Η επόμενη Φάρμα ψάχνει τους πρωταγωνιστές της

Αν θέλεις να βρεις τη δική σου θέση στη Φάρμα και να γίνεις ένα με τη φύση, οι συμμετοχές άνοιξαν και περιμένουν όλους τους δεινούς farmers που είναι έτοιμοι να δώσουν βροντερό «παρών» και να δοκιμάσουν τις αντοχές τους.

Η επόμενη Φάρμα αναζητά τους πρωταγωνιστές της. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο farma.star.gr και γίνε μέρος της πιο ξεχωριστής αγροτικής εμπειρίας!