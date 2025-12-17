Ένας συλλεκτικός χάρτης του Μοριά από τη 2η Ενετοκρατία στο Cash or Trash!

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Κατερίνα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο Cash Or Trash έναν χάρτη του Μοριά κι ο Θάνος Λούδος έχει την ευκαιρία να μιλήσει για την αξία και τη συλλεκτικότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Το αντικείμενο της πωλήτριας τοποθετείται χρονολογικά στην περίοδο της 2ης Ενετοκρατίας και μπαίνει στο βάθρο έτοιμο για να δημοπρατηθεί από τους Ειρήνη Πλευράκη, Άλεξ Σταυρίδη, Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Νάντια Μπέλε και Έρμα Στυλιανίδη.

Ο Κώστας ταξίδεψε από την Αγιάσο της Λέσβου για να βρεθεί στο Cash Or Trash και να παρουσιάσει ένα από τα πιο ελκυστικά ζευγάρια, που διαθέτει στη συλλογή του καταστήματός του προς πώληση. Ο πωλητής δε δείχνει να αποθαρρύνεται από τις χαμηλές προσφορές του συντοπίτη του αγοραστή Δημήτρη Δεμερτζή, καθώς η παρουσία της αγαπημένης του αγοράστριας Ιόλης Χιωτίνη, τον κάνει να αισιοδοξεί για το θετικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας!

Ένα σπάνιο, ιδιαίτερο κι άκρως χαρακτηριστικό αντικείμενο της ντίσκο δεκαετίας του ’70, παρουσιάζει ο Χρήστος στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Ο πωλητής, φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής, ήταν σίγουρος για τη διαφορετικότητα του αντικειμένου του και στο δωμάτιο των αγοραστών η εξέλιξη της δημοπρασίας τον επιβεβαιώνει, με τη διαδικασία να αποκτά ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν.

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

