Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge

Κατανάλωσε ψυχοφάρμακα

17.12.25 , 13:02 Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα αγοράκι μόλις εννέα ετών από το Αγρίνιο, μετά από challenge που κλήθηκε να κάνει από φίλο του. 

Fitness influencer πέθανε από ανακοπή - Κατανάλωνε 10.000 θερμίδες τη μέρα

Σύμφωνα με το agriniopress.gr τα δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν τη Δευτέρα σε σχολεία στο Αγρίνιο, όταν αποφάσισαν να κάνουν ένα challenge, που απαιτούσε να καταπιούν φάρμακα. 

Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge

Έτσι το ένα παιδί έδωσε ψυχοφάρμακα στον φίλο του, με αποτέλεσμα να νιώσει αδιαθεσία και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. 

Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον φίλο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
 

