Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα αγοράκι μόλις εννέα ετών από το Αγρίνιο, μετά από challenge που κλήθηκε να κάνει από φίλο του.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr τα δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν τη Δευτέρα σε σχολεία στο Αγρίνιο, όταν αποφάσισαν να κάνουν ένα challenge, που απαιτούσε να καταπιούν φάρμακα.
Έτσι το ένα παιδί έδωσε ψυχοφάρμακα στον φίλο του, με αποτέλεσμα να νιώσει αδιαθεσία και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον φίλο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.