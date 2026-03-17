KGM Musso Grand: Κέρδισε τις εντυπώσεις στην 31η AGROTICA

Το KGM Musso Grand ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση την παρουσία του στην 31η AGROTICA, τη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το KGM Musso Grand προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά, να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του και να ανακαλύψουν τις δυνατότητές του ως ένα σύγχρονο, στιβαρό και ικανό pick-up, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται με επιτυχία τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις καθημερινές απαιτήσεις. Η παρουσία του στην AGROTICA επιβεβαίωσε ότι το KGM Musso Grand αποτελεί ιδανική επιλογή για την ελληνική αγορά, καθώς ξεχώρισε με την πρακτικότητα, τον μεγάλο χώρο φόρτωσης και την εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα επιβατών, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της κατηγορίας του.

Με τιμή εκκίνησης από 29.990€, το KGM Musso πρωταγωνιστεί ως η πλέον ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των pick-up, ενώ στην έκδοση Grand προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης, ιδανικό για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα όχημα για κάθε επαγγελματική χρήση.Η AGROTICA επιβεβαίωσε για ακόμα μια χρονιά τη σημασία της ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, συγκεντρώνοντας 1.520 εκθέτες από 42 χώρες και αναδεικνύοντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό επαγγελματικό τομέα.

Για να ανακαλύψετε από κοντά την εμπειρία οδήγησης των Musso & Musso Grand, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα test drive στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της μάρκας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers