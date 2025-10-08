Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση

Ηλικίας 12 και 13 ετών τα δύο θύματσ στο Μπρούκλιν

Κοσμος
Δυο έφηβες κοπέλες, εντοπίστηκαν νεκρές πάνω σε βαγόνι του μετρό της Νέας Υόρκης, θύματα της νέας επικίνδυνης μόδας που αποκαλείται subway surfing / Βίντεο Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στο Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους, κάνοντας «subway surfing». Μία επικίνδυνη τάση που εξαπλώνεται μέσω των social media, όπου άτομα ανεβαίνουν στην οροφή κινούμενων συρμών.

Τα θύματα, η 12χρονη Zemfira Mukhtarov από το Μπρούκλιν και η 13χρονη Ebba Morina από το Μανχάταν. Βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους πάνω στην οροφή ενός συρμού της γραμμής J, στον σταθμό Marcy Avenue–Broadway στο Williamsburg, γύρω στις 3:10 τα ξημερώματα του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ήταν νεκρές.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο κορίτσια ήταν μαζί με περίπου 15 ακόμη εφήβους που διασκέδαζαν μέσα στο τρένο λίγο πριν βρεθούν στην οροφή του

Η τραγωδία ανεβάζει σε πέντε τον αριθμό των θυμάτων στις ΗΠΑ από subway surfing μέσα στο 2025, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η Zemfira ήταν γεμάτη ζωή, σε δύο εβδομάδες θα γινόταν 13»

Ο πατέρας της 12χρονης Zemfira συντετριμμένος, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω GoFundMe, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της κηδείας.

«Η Zemfira ήταν γεμάτη ζωή και σε δύο εβδομάδες θα είχε τα 13α γενέθλιά της. Μας την πήραν πολύ νωρίς, σε ένα φρικτό δυστύχημα που πιστεύουμε ότι συνέβη κατά τη διάρκεια subway surfing. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει τέτοιο πόνο», έγραψε.

Νεκρή 12χρονη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Υόρκη

Η 12χρονη Zemfira / Go Fund Me

Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση

Subway surfing: Ανησυχία για τη νέα επικίνδυνη τάση

Τα περιστατικά subway surfing έχουν αυξηθεί ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια, καθώς έφηβοι επηρεάζονται από βίντεο στα social media.

Το 2024, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από παρόμοια περιστατικά, ενώ το 2023 καταγράφηκαν πέντε θάνατοι.

Από το 2018 έως το 2022, ο συνολικός αριθμός θυμάτων δεν ξεπερνούσε τα πέντε άτομα.

«Είναι τραγικό να χάνονται παιδιά επειδή νομίζουν πως το να ανέβουν πάνω σε τρένο είναι παιχνίδι. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να το πουν ξεκάθαρα: το subway surfing δεν είναι διασκέδαση, είναι αυτοκτονία»», δήλωσε ο πρόεδρος των ΜΜΜ Νέας Υόρκης.

Τον Ιούλιο, ο 15χρονος Carlos Oliver σκοτώθηκε πέφτοντας από τρένο της γραμμής 7 στο Queensboro Plaza, ενώ τον Μάρτιο, ο 12χρονος Gustavo Guaman-Quizhpilema από το Κουίνς υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ημέρες μετά από ανάλογο περιστατικό.

Οι αρχές του MTA έχουν ξεκινήσει από το 2023 την καμπάνια «Ride Inside, Stay Alive» («Μείνε μέσα, μείνε ζωντανός»), προειδοποιώντας τους εφήβους για τον θανάσιμο κίνδυνο του subway surfing και καλώντας τους γονείς να μιλήσουν ανοιχτά στα παιδιά τους για το θέμα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
SUBWAY SURFING
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
 |
ΝΕΚΡΕΣ
 |
CHALLENGE
 |
SOCIAL MEDIA
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
